Brussel wil af van controles Europese binnengrenzen

Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen moeten de controles langs hun binnengrenzen gaan afbouwen. De landen mogen de komende zes maanden nog extra bewaking langs de grenzen houden, maar daarna moeten de oorspronkelijke grensafspraken weer gelden, schrijft de Europese Commissie in een verklaring dinsdag. Het is de laatste verlenging die volgens Brussel wettelijk mogelijk is.

De vijf landen kregen een jaar geleden bij uitzondering toestemming om extra grenscontroles uit te voeren, omdat veel migranten vanuit Griekenland naar rijkere delen van Europa afreisden. In plaats daarvan moeten er nu weer “proportionele” politiecontroles plaatsvinden zoals afgesproken in het Verdrag van Schengen. Dat verdrag maakt vrij verkeer tussen Europese lidstaten mogelijk.

Vluchtelingendeal

Hoewel er zeker nog wel illegale migratie vanuit landen zoals Griekenland plaatsvindt, is de situatie volgens de commissie zich aan het “stabiliseren”. Door de inzet van een Europese Kustwacht en een vluchtelingendeal met Turkije zou de hoeveelheid illegale migratie teruggelopen zijn met 97 procent. Vice-president van de Europese Commissie Frans Timmermans concludeert:

“Door onze gezamenlijke inspanning zijn onze externe grenzen nu sterker en veiliger. Door samen te werken is het mogelijk om onze veiligheid en vrijheid van vestiging te behouden.”

Daarom zou de Europese Unie nu weer terug kunnen naar een “volledige functionerende Shengen zonder interne grenzen”. Eerder op dinsdag maakte Zweden al bekend dat ze paspoortcontroles langs de grens met Denemarken zullen stoppen. Deze maatregel werd in 2015 geïntroduceerd toen bleek dat meer dan 160.000 asielzoekers het land probeerden in te komen. Volgens de Zweedse minister van Binnenlandse Zaken is deze toestroom het afgelopen jaar teruggelopen tot dertigduizend migranten.