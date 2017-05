Duitse defensieminister zegt bezoek VS af

De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen heeft haar bezoek aan de Verenigde Staten afgezegd na recente onthullingen over terroristische plannen van een extreemrechtse militair binnen het Duitse leger. Deze week zou de minister New York en Washington bezoeken om onder anderen haar Amerikaanse collega James Mattis te ontmoeten. Een woordvoerder heeft aan Die Zeit laten weten dat het onderzoek naar de luitenant Franco A. op het moment belangrijker is dan het bezoek.

Het lijkt er op dat op de kazerne in het Franse stadje Illkirch, waar Franco A. gestationeerd was, extreemrechts gedachtegoed geaccepteerd was. Inspecteurs stelden onder meer vast dat er swastika’s op de muren gekrabbeld waren, het symbool van nazi-Duitsland. Mogelijk was er zelfs een extreemrechts netwerk actief zijn geweest op de kazerne. Het zou op basis van een bekentenis van A. gaan om vijf militairen. Der Tagesspiegel meldt dat zij een dodenlijst hadden opgesteld. Daarop zouden meerdere politici hebben gestaan, onder wie de oud-bondspresident Joachim Gauck en de minister van Justitie Heiko Maas.

Vorige week kwam aan het licht dat de 28-jarige militair A. zich jarenlang met een valse naam als Syrische vluchteling had voorgedaan. Ook zou hij een vluchtelingenuitkering hebben ontvangen en in een asielzoekerscentrum zijn opgenomen. Autoriteiten vermoeden dat hij een aanslag wilde beramen waarvoor vluchtelingen vervolgens de schuld zouden krijgen.

Het Duitse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de eerste luitenant A. Verder is een 24-jarige student uit Offenbach, de geboorteplaats van A., gearresteerd voor mogelijke medeplichtigheid.

‘Zwak leiderschap’

Verder werd afgelopen week duidelijk dat het leger al jaren wist van de extreemrechtse ideeën van A., zonder daar navolging aan te geven. Von der Leyen heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de legerleiding. Ze zouden ‘zwak leiderschap’ hebben getoond en blijk geven van een ‘verkeerd begrepen korpsgeest’. Zo’n honderd hoge militairen zijn deze week door Von der Leyen naar Berlijn ontboden om het schandaal te bespreken.