De Oscars van de mode

De Oscar-uitreiking is natuurlijk al een enorm modefeest, maar tijdens het Met-gala mogen modeontwerpers zelf ook de rode loper op. Het Met-gala is de feestelijke opening van de jaarlijkse modetentoonstelling in het Metropolitan Museum in New York. Die is dit jaar gewijd aan het even invloedrijke als experimentele Comme des Garçons, het merk van de Japanse ontwerpster Rei Kawakubo (74). Dat kwam relatief weinig voorbij op de rode loper. Veel meer genodigden droegen kleding van andere ontwerpers, die hun eigen invulling hadden gegeven aan de dresscode ‘avant-garde’.