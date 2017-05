Amsterdam wil meldplicht Airbnb-verhuur

Wie in de toekomst in Amsterdam zijn woning via verhuursite Airbnb wil verhuren, is verplicht dit te melden aan de gemeente. Wie dit niet doet, krijgt een boete. De Amsterdamse Wethouder Wonen, Laurens Ivens (SP), zegt dat dinsdagavond in de uitzending van Nieuwsuur, maakte het programma bekend:

“Mensen moeten het gaan melden als ze gaan verhuren, zodat we goed kunnen bijhouden of ze hun woning niet te lang verhuren. En als ze dat niet doen, dan volgt er een sanctie, een boete.”

Maximaal zestig dagen

Amsterdammers mogen hun woning maximaal zestig dagen per jaar verhuren via Airbnb en maximaal vier toeristen mogen tegelijk in hun huis. Eind vorig jaar sloot de gemeente een overeenkomst met Airbnb om de uitwassen te bestrijden rond de vakantieverhuur van huizen en illegale hotels.

Inwoners van de stad klaagden over luidruchtige ‘rolkoffertoeristen’ en stijgende huurprijzen doordat steeds meer woningen verhuurd worden via websites als Airbnb. De verhuursite sprak met de gemeente af dat een appartement automatisch verdwijnt van de site als de zestigdagenlimiet wordt overschreden.