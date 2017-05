Russische oppositieleider Navalny: ‘zicht aan oog voor tachtig procent verloren’

Aleksej Navalny, nog voor de aanslag. Deze foto werd eind maart dit jaar genomen. Foto EPA

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft mogelijk zwaar oogletsel opgelopen door het ontsmettingsmiddel dat hij vorige week in zijn gezicht gegooid kreeg. Dat meldde Navalny afgelopen woensdag via Twitter.

Vorige week werd Navalny voor de tweede keer aangevallen met ‘zeljonka’, het groene ontsmettingsmiddel dat in Rusland wordt gebruikt in plaats van jodium. Als gevolg daarvan heeft de oppositieleider 80 procent van het zicht in het rechteroog verloren, zo tweette hij woensdag. Vooralsnog hopen de dokters dat het oog geneest.

Afgelopen maart al gooide een onbekende zeljonka in het gezicht van Navalny toen hij op bezoek was in de Siberische stad Barnaoel. Op 27 april gebeurde dat opnieuw, dit keer in Moskou. Dit weekend publiceerde de regerings-gezinde zender Ren-TV beelden van de laatste aanval. De beelden – waarop de gezichten van de dader en een omstander onherkenbaar waren gemaakt, waren anoniem opgestuurd, zo claimde Rem-TV. Navalnys medewerkers ontdekten in de code van de video de originele beelden. Volgens Navalny wijst dit op een aanslag van de veiligheidsdiensten. Aleksjej Koelakov, lid van de ultra-nationalistische beweging SERB, heeft inmiddels toegegeven dat hij een van de omstanders op de beelden is.

Russische oppositieleiders worden al langer fysiek belaagd, maar de aanvallen met zeljonka zijn een relatief nieuw fenomeen. Eind februari, tijdens de derde herdenking van de moord op politicus Boris Nemtsov, kreeg oppositieleider Michaïl Kasjanov als eerste het ontsmettingsmiddel in het gezicht. Net als jodium is zeljonka een agressieve (groene) kleurstof, die moeilijk is te verwijderen.

Volgens Navalny heeft zijn oogarts echter laten weten dat het letsel niet kan zijn veroorzaakt door de zeljonka alleen, en dat het middel moet zijn aangelengd met een ander, schadelijker middel. „We zetten alles op alles om het oog helder te houden”, schrijft Navalny op zijn webpagina. „Als dat niet lukt, dan krijgt Rusland een president met een stijlvol wit oog.”

Aleksej Navalny wil meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar mag niet mee doen vanwege een veroordeling wegens ‘fraude’ rond een bosbedrijf. Het Europees Hof vernietigde het vonnis.