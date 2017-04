Werknemers staken minder vaak en minder lang

Werknemers hebben afgelopen jaar veel minder gestaakt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in 2016 door acties 19.000 arbeidsdagen verloren gingen. Dat was een jaar eerder nog ruim 28.000 dagen. Sinds 1999 werd er volgens het statistiekbureau slechts vier jaar nog minder dagen gestaakt.

Vorig jaar hebben 11.000 werknemers 25 stakingen gehouden. Dat waren twee stakingen meer dan een jaar eerder. Personeel in de sectoren industrie en vervoer waren afgelopen jaar het vaakst aan het staken. Die bedrijfstakken waren goed voor acht acties. Daarbij gingen in de industrie de meeste arbeidsdagen verloren. Ook kreeg deze sector met 5000 stakers de meeste mensen op de been.

