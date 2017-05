Klikbeet: YouTube-humor op tv

Waar of niet, een hardnekkige anekdote wil dat de makers van Monty Python’s Flying Circus na de eerste uitzending (op 5 oktober 1969) mismoedig de kroeg indoken, om erop te proosten dat het programma mislukt was, en niet meer te redden.

Dat is later toch nog aardig goed gekomen, dus moet je voorzichtig zijn met het beoordelen van een nieuw satirisch programma. Na drie afleveringen van Klikbeet (NTR), sketches van stand-up komieken Tex de Wit, Alex Ploeg en Stefan Pop, weet ik het nog niet precies. Ik heb een paar keer heel hard moeten lachen, maar er zit ook veel ongein in, die bovendien niet eens origineel is.

Zelfs het muziekje dat een zogenaamde whatsapp-dialoog tussen de drie hoofdrolspelers en beroemde mensen begeleidt, komt me bekend voor. Zou het gedaan kunnen zijn met nepberichten van de telefoon van Mark Rutte, in de eerste weken van RTL Late Night? Ook de Ziekte van Spoiler, waarin De Wit ongevraagd romanlezers en bioscoopbezoekers verklapt hoe een verhaal afloopt, is al eens gedaan door Jeroen van Koningsbrugge, ik meen in Neon Letters.

Het drietal, dat elkaar kent van Comedy Train, neemt vooral verschijnselen in de nieuwe media op de hak. Rode draad vormen nette burgers die met een omgekeerde baseballpet op hun hoofd denken dat ze hiphop zijn. De Wit doet in de rubriek Thug Life verschrikkelijke dingen als voordringen bij de slager of een After Eight consumeren om tien voor 8. Een rappend stel uit Venray (‘v-nex gangstas’) noemt Yvon Jaspers „Da Bitch”.

Niet genoemd in de publiciteit, maar misschien wel het grappigst vind ik twee andere komieken. Kees van Amstel maakt een vlog als „de vader van Enzo Knol” en gedraagt zich net zo puberaal als zijn zoon. Eva Crutzen steelt de show als oprichter van een YouTube-kanaal dat mannen minder soft wil maken en als straal bezopen fitgirl, die ons met haar liefdesverdriet confronteert als ze voordoet hoe je een smoothie maakt van fruit, roomboter en een foto van je ex.

Veel van de mediafenomenen die Klikbeet persifleert zijn al belachelijk genoeg van zichzelf. Wat kun je nog overdrijven aan een stel onderuitgezakte mannen die in Studio Alles Behalve Voetbal bespreken of een talentvolle jongere (in dit geval een vuilnisman) al klaar is voor de overstap naar Zoetermeer?

Reclamespots ridiculiseren is ook altijd lastig, omdat ze al zo hyperbolisch zijn van zichzelf. Maar Rennies die je beschermen tegen onderbuikgevoelens, daar moet ik meer om lachen dan een spot voor een datingservice met louter lelijke mensen onder het motto Laatste Kans.

Er is nog een klein probleem. Ook al moeten veel tv-programma’s het ontgelden (zoals een redactievergadering van DWDD waar elk probleem wordt opgelost door Tim Hofman uit te nodigen, want „dan heb je iets”), dit is echt grotendeels YouTube-humor voor mensen die hun dagen vooral op internet slijten. Er is dus wel enige voorkennis vereist. Maar waarom zou je daar dan lineair naar willen kijken, op een vrijdagavond op NPO3? In zekere zin lijdt Klikbeet zelf aan het euvel dat doeltreffend bespot wordt: het krampachtig proberen „jong en hip” te zijn, terwijl jij noch je kijkers daar veel aanleg voor lijken te hebben. Maar het staat gelukkig ook online.