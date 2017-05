Tweede arrestatie na steekpartij Zaandam

De politie heeft maandagmiddag een tweede verdachte aangehouden naar aanleiding van een steekpartij afgelopen weekend in Zaandam waarbij een zestienjarige jongen om het leven kwam. Zondagavond werd al een achttienjarige verdachte aangehouden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NRC.

De tweede verdachte is een vijftienjarige jongen uit Zaanstad. Allebei worden ze verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. De politie noemt het “een behoorlijk ernstig incident”, maar wil verder nog niets zeggen over hun rol in de fatale steekpartij. Ook is het nog niet bekend of er andere verdachten in beeld zijn.

Het 16-jarige slachtoffer werd zaterdagavond in de A.F. de Savornin Lohmanstraat in het uitgaansgebied van Zaandam rond 23.00 uur neergestoken. Later overleed hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Er waren meerdere mensen op straat die het incident hebben zien gebeuren. De toedracht van de steekpartij is nog niet bekend. De recherche heeft inmiddels meerdere getuigen gehoord.

16-jarige jongen in Zaandam overleden, na te zijn neergestoken. Onderzoek gestart en politie zoekt getuigen. https://t.co/ks3KMrkNb9 — POL_ZAW (@POL_ZAW) April 30, 2017

Afgelopen weekend waren er drie dodelijke steekpartijen in Nederland. In Nijmegen kwam een 51-jarige man om na te zijn neergestoken. Ook in Oss overleed een man na een steekpartij.