Topman Bill Shine vertrekt bij Fox News

Slechts enkele weken na het vertrek van presentator Bill O’Reilly moet opnieuw een belangrijk gezicht bij de Amerikaanse zender Fox News het veld ruimen. Topman Bill Shine, voormalig rechterhand van de vorig jaar vanwege seksuele intimidatie vertrokken Roger Ailes, treedt terug bij het bedrijf. Hij zou vele klachten over het wangedrag van diezelfde Ailes hebben weggewimpeld.

Shine was na het opstappen van Ailes vorig jaar mede-directeur van Fox News, samen met Jack Abernethy. In een verklaring stelt Fox-eigenaar Rupert Murdoch: “Helaas heeft Bill vandaag zijn ontslag aangeboden. Ik weet dat Bill geliefd was en we zullen hem allemaal missen.”

Of hij ook daadwerkelijk door iedereen gemist gaat worden, is maar de vraag. De naam van Shine - al sinds de oprichting in 1996 aan de zender verbonden - dook namelijk vorig jaar op in een rechtszaak die voormalig Fox-commentator Andrea Tantaros aanspande tegen het netwerk. Ze beschuldigt haar ex-leidinggevenden ervan een “Playboy-achtige, van seks doordrongen cultuur” in stand te houden binnen het bedrijf.

Miljoenenschikking

Shine zou nagelaten hebben om in te grijpen toen er steeds hardnekkiger beschuldigingen van seksueel wangedrag kwamen tegen voormalige topman Ailes en presentator O’Reilly. Ailes kwam vorig jaar in het nauw toen ex-presentatrice Gretchen Carlson zei ontslagen te zijn toen ze zijn seksuele avances weigerde te beantwoorden. Tientallen andere presentatrices meldden zich korte tijd later met soortgelijke aantijgingen tegen hun voormalige baas. Ailes vertrok vervolgens noodgedwongen, Carlson trof uiteindelijk een miljoenenschikking.

Het opstappen van O’Reilly volgde begin vorige maand. The New York Times onthulde dat de 67-jarige Amerikaan en Fox News schikkingen hadden getroffen met vijf vrouwen die de tv-persoonlijkheid beschuldigden van seksuele intimidatie en ander ongepast gedrag. In totaal werd geschikt voor zo’n 13 miljoen dollar.