Schultz wil bezem door wetten voor het vervoer van de toekomst

De reiziger van de toekomst betaalt niet langer apart voor het gebruik van eigen auto of trein. Alle vormen van vervoer maken deel uit van een geïntegreerd betalingssysteem, zodat reizigers naadloos kunnen overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

Om dit vervoersmodel te realiseren is een radicale wetswijziging nodig. Alle wetten rond vervoer, zoals de Wegenwet, Spoorwet en Taxiwet, moeten worden vervangen door één mobiliteitswet voor álle vormen van vervoer.

Dat bepleit minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) tegenover NRC. In het opheffen van schotten in wet- en regelgeving voor toekomstig vervoer ziet ze een cruciale opgave voor haar opvolger.

Schultz voorziet dat mobiliteit niet langer gekoppeld zal zijn aan één vervoermiddel. „Nieuwe technologie is daar veel te diffuus voor. Kijk naar de vliegende auto of bemande drones die eraan komen. Daar voorzien onze wetten nu niet in, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid of belastingen.”

Schultz loodste in 2016 de Omgevingswet door de Kamer, die 26 wetten over ruimtelijke ordening, milieu en natuur verving. „Het is veel werk. Maar het was nodig, procedures en vergunningen zijn nu veel eenvoudiger geworden. Dat moeten we voor mobiliteit ook gaan doen.”

Interview pagina S10-11