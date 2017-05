Raketafweersysteem Zuid-Korea gedeeltelijk operationeel

Het raketafweersysteem THAAD dat de Verenigde Staten hebben gestationeerd in Zuid-Korea is gedeeltelijk operationeel. Dat heeft Amerikaanse legerwoordvoering maandag bekend gemaakt, meldt Reuters.

Het raketschild moet Zuid-Korea beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Noord-Korea, en moet nu raketten gedeeltelijk kunnen tegenhouden. Tegelijkertijd zal het wel nog maanden duren voordat het systeem volledig operationeel is.

THAAD is een gevoelige schakel in de huidige crisis rondom Noord-Korea. China heeft bezwaar aangetekend tegen de activering van het ‘Terminal High Altitude Area Defense’-systeem. Hoewel het Pentagon zegt dat het alleen ingezet wordt als verdedigingsschild, is Beijing bang dat het ook gebruikt kan worden voor spionagedoeleinden op Chinees grondgebied.

Nucleaire capaciteit

Vorige week zorgde de Amerikaanse president Trump in een interview nog voor de enige ophef rondom het raketsysteem. Na THAAD te hebben geprezen als een “fenomenaal” systeem, opperde hij vervolgens dat Zuid-Korea voor het één miljard kostende verdedigingstuig zou moeten betalen.

In de tussentijd heeft Noord-Korea de afgelopen weken herhaaldelijk rakettesten uitgevoerd, wat tot grote zorgen leidt binnen de internationale gemeenschap. De VS proberen China te overtuigen de druk op Pyongyang op te voeren zodat het land stopt met het uitbreiden van zijn nucleaire capaciteit en raketsystemen.

Onlangs zei Trump nog dat een “grootschalig conflict” met Noord-Korea mogelijk was. Ook willen de VS dat de internationale gemeenschap de sancties die sinds 2006 aan Noord-Korea zijn opgelegd strenger worden nageleefd. Maandag herhaalde het Witte Huis nog eens dat Noord-Korea haar “provocatieve gedrag” moet minderen. Een ontmoeting met leider Kim Jong-un wordt als “onwaarschijnlijk” geacht.