Politie verricht acht arrestaties bij drugsactie Leeuwarden

Bij een serie politie-invallen in Leeuwarden zijn maandagmorgen acht mensen opgepakt. Dat meldt de politie op Twitter. Als onderdeel van een drugsonderzoek vielen agenten zeven woningen en één bedrijfspand binnen.

De politie is vanochtend gestart met een drugsactie in #Leeuwarden. Tot nu toe acht verdachten aangehouden. — Politie Fryslân (@polfryslan) May 1, 2017

De politie schrijft niet of er op één van die locaties drugs zijn gevonden. Bij het bedrijfspand werden wel twaalf auto’s in beslag genomen. Ook trof de politie automatische vuurwapens, contant geld en vuurwerk aan.

Een team van Defensie dat is gespecialiseerd in het vinden van verborgen ruimtes ondersteunt de politie bij de zoekactie. In totaal zijn tachtig agenten uitgerukt voor de invallen, die plaatsvonden naar aanleiding van overlastmeldingen door omwonenden.

