Pedro schiet Chelsea met de Goal van het Weekend richting landstitel

We beginnen even in Duitsland, waar Bayern de vijfde landstitel op rij behaalde. Geen verrassing, en ook geen verrassing dat Arjen Robben scoorde. Overigens gebeurde dit op bezoek bij het VfL Wolfsburg van Riechedly Bazoer en de geblesseerde Jeffrey Bruma. Zij en trainer Andries Jonker kregen met 0-6 op de broek en staan nu alleen op doelsaldo nog boven de degradatiestreep.

Vrije trappen waren er ook dit weekend, zie ook de nummer 2 van deze week. Manchester United liet het maar weer eens na om in te open op de concurrentie in de strijd om Champions League voetbal; tegen degradatiekandidaat Swansea werd gelijkgespeeld na deze vrije trap van onze IJslandse vriend Gylfi Sigurdsson. Ook Daniel Parejo krulde ‘m er lekker in tegen Real Madrid.

En dan Bas Dost weer eens. Opnieuw een hattrick voor de man, die lekker in het spoor van Lionel Messi en Robert Lewandowski blijft in de race om de Gouden Schoen. Ook leuk: Ronald Koeman stelde met Everton het laatste Europese ticket in Engeland veilig.

3. Oscar Perez (PACHUCA v Cruz Azul 2-2)

El Conejo noemen ze hem. Het konijn. Met z’n lengte van 1,72 niet de grootste keeper ooit, maar elke warming-up springt hij omhoog om met zijn voeten de lat te raken. True story, vandaar de bijnaam. Althans zo gaat de legende. Tegenwoordig is El Conejo 44 jaar oud, al weerhield dat hem er niet van tegen de club voor wie hij meer dan vierhonderd duels speelde in blessuretijd mee naar voren te gaan:

2. Christian Atsu (Cardiff City v NEWCASTLE UNITED 0-1)

Vier jaar geleden huurde Vitesse hem van Chelsea, dat Atsu elk seizoen wel aan iemand uitleent. Dit jaar is dat Newcastle; de roemruchte club uit Noord-Engeland die na één jaar Championship deze week promotie naar de Premier League afdwong. Hoera voor Rafa Benitez, en hoera voor zijn belangrijke pion Atsu en diens vrije trap zonder inspanning:

1. Pedro Rodriguez (Everton v CHELSEA 0-1)

Door het verlies van West Brom was Everton dus al zeker van Europees voetbal. Chelsea speelt nog wel ergens voor: de uitwedstrijd in Liverpool was op papier de lastigste pot die de koploper nog restte; hierna zijn drie van de vier resterende duels thuis op Stamford Bridge. Pedro opende de score en zette op heel behoorlijke wijze namens Chelsea de belangrijke stap richting landstitel: