Noordanus stopt als burgemeester Tilburg

Peter Noordanus stopt in oktober als burgemeester van Tilburg. De 68-jarige PvdA’er heeft de gemeenteraad laten weten dat het tijd is voor een vervanger. Dat schrijft de gemeente in een verklaring maandag.

Noordanus heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk verzocht om hem vanaf 1 oktober 2017 ontslag te verlenen. Daarmee kan er voor het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in 2018 een vervanger aangesteld worden. Daarnaast bereikt Noordanus volgend jaar de wettelijke leeftijdsgrens van zeventig jaar voor het ambt:

“Ik vind het beter als de nieuwe raad en het nieuwe college van start kan gaan met een nieuwe burgemeester, die zich ook voor langere tijd kan verbinden en kan bouwen aan de noodzakelijke samenwerking in de nieuwe raadsperiode.”

Noordanus vervult de functie sinds 2010. Van 1989 tot 2001 was hij wethouder in Den Haag. Noordanus laat verder weten dat hij meer tijd vrij wil maken voor zijn familie.

“Ik merk dat leeftijd gaat tellen. Het burgemeestersambt is topsport en vergt 24/7 beschikbaarheid.”

Van 2004 tot eind 2009 was NoordAnus bestuursvoorzitter van het projectontwikkelingsbedrijf AM. Ook was hij van 2001 tot 2003 voorzitter van de VROM-Raad.