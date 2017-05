NEC krijgt interim-trainers De Groot en Pothuizen

Ron de Groot en Patrick Pothuizen maken als interim-trainers bij NEC het voetbalseizoen af. Dat maakt de Nijmeegse voetbalclub maandag bekend in een persbericht. De Groot en Pothuizen vervangen tijdelijk de ontslagen Peter Hyballa.

De Groot vervangt Peter Hyballa als hoofdtrainer, Pothuizen assisteert. Het duo had dit seizoen jong NEC onder hun hoede. Samen met keeperstrainer Wilfried Brookhuis moeten zij nu NEC in de eredivisie houden. NEC staat er niet al te best voor: het staat zeventiende in de eredivisie en verloor twaalf van de laatste dertien wedstrijden. De club heeft nog twee speelronden te gaan.

Vorige week overwoog de clubleiding nog op zoek te gaan naar een meer ervaren nieuwe trainer. Met De Groot en Pothuizen kiest de Gelderse club voor trainers die “de spelers en clubcultuur als geen ander kennen”, zegt technisch manager Edwin de Kruiff. Volgens de Kruiff hebben de club en de selectie “baat bij rust” en gaan de interim-trainers daar proberen voor te zorgen.

Peter Hyballa

Eind april werd het contract van Peter Hyballa onmiddellijk beëindigd. De trainer zat pas sinds juli vorig jaar bij de club en verving toen Ernest Faber. Maar de resultaten bleven uit: NEC won alleen de wedstrijd tegen Heracles. Onlangs protesteerden fans nog na de verloren wedstrijd tegen Excelsior, waarbij ze de ingang van het Goffertstadion blokkeerden. Hyballa werd kort daarna ontslagen.