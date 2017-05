Maltese premier schrijft vervroegde verkiezingen uit

De Maltese premier Joseph Muscat heeft maandagavond vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor het eiland. Kiezers uit de EU-lidstaat mogen op 3 juni naar de stembus. Het besluit is opvallend: de termijn van de huidige premier loopt pas over een jaar af. Bovendien bekleedt Malta momenteel het roulerend voorzitterschap van de EU.

Muscat heeft eerder op maandag de Maltese president Marie Louise Coleiro Preca geadviseerd het parlement te ontbinden. Middels vervroegde verkiezingen hoopt de premier zijn eigen mandaat te versterken. In een toespraak tijdens een 1-mei-bijeenkomst in hoofdstad Valletta zei hij:

“Jullie weten dat wij degene zijn die beloftes waarmaken, waar anderen het bij praten houden. Laten we niet halfweg stoppen, maar samen het gehele pad aflopen naar een florerend Malta. (…) Ik vraag jullie daarom: blijven jullie bij mij? Staan jullie mij bij bij het voltooien van dit werk?”

Muscat is premier voor de sociaal-democratische MLP. Hij kwam in 2013 aan de macht. Zijn eigenlijke termijn zou pas in 2018 aflopen. Muscat zette zich in zijn speech alvast nadrukkelijk af tegen Simon Busuttil, voorman van de centrumrechtse PN.

De speech van Muscat: