Maduro wil met maatregelen grotere onrust voorkomen

De Venezolaanse president Nicolas Maduro wil maandag het minimumloon met 60 procent verhogen en geeft honderden gezinnen sociale woningen, meldt Reuters. Daarmee zou hij grotere onrust willen voorkomen tijdens demonstraties op de Dag van de Arbeid, 1 mei. Maduro heeft ook gezegd voor het eind van 2017 lokale verkiezingen te zullen houden.

Het is de derde verhoging van het minimumloon dit jaar en de vijftiende keer sinds Maduro president werd in 2013. Sinds februari 2016 is het minimumloon 322 procent gestegen, maar dat is niet veel in een land met de hoogste inflatie te wereld. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de inflatie zal oplopen naar 2.000 procent volgend jaar.

In zijn wekelijkse televisieshow, ‘Zondag met Maduro’, kondigde de president aan dat het minimumloon nu 200.000 Bolivaren per maand zal zijn: minder dan 45 euro. Daarmee zegt hij te willen “zorgen voor de arbeiders”. Ook heeft hij regionale ambtenaren opgedragen om in de komende dagen honderden gezinnen de sleutel van een sociale woning te geven. Er zijn nu in totaal 1,6 miljoen sociale woningen in Venezuela, een programma dat begon onder voormalig president Hugo Chavez.

Lokale verkiezingen

In dezelfde show verklaarde Maduro nog voor het einde van het jaar lokale verkiezingen te zullen houden. Die verkiezingen, waarbij gouverneurs voor 23 staten worden gekozen, hadden in 2016 gehouden moeten worden en zijn een bron van frustratie voor de oppositie. In de show zei Maduro te vermoeden dat de oppositie een coup wil plegen met steun van de Verenigde Staten:

“Venezuela’s probleem is niet dat er geen verkiezingen worden gehouden. Het probleem van Venezuela is dat een imperium in handen van extremisten onze olie af wil pakken en een coup wil plegen.”

Om controle te kunnen houden kondigde Maduro half april al aan het aantal burgermilities in het land te verhogen van 100.000 naar een half miljoen. Ook zullen de burgers bewapend worden.

Protesten

Bij protesten tegen het regime van Maduro in de maand april zijn nu 29 mensen omgekomen en meer dan 1.300 gearresteerd. Het zijn de heftigste demonstraties sinds 2014, toen meer dan veertig mensen omkwamen.

Venezuela is de afgelopen anderhalf jaar in een steeds groter wordende crisis terecht gekomen. Zo is er extreme voedselschaarste en een ernstig tekort aan medicijnen. NRC-correspondent Nina Jurna schreef eerder over de reden van de protesten: