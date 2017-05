Londense politie pakte drie terreurverdachten op

In Londen zijn maandagmorgen drie terreurverdachten aangehouden. Dat meldt de politie van de Britse hoofdstad op haar website. De arrestaties houden verband met het onderzoek naar een terreuraanslag die de politie vorige week dankzij zes aanhoudingen waarschijnlijk wist te voorkomen.

De nieuwe verdachten werden opgepakt in het oosten van Londen. Het gaat om twee vrouwen van achttien jaar en één van negentien. Het drietal staat onder verdenking van het voorbereiden van terroristische acties.

Vrouw neergeschoten

De drie vrouwen konden opgepakt worden na onderzoek van de inlichtingendiensten. Zij kwamen de verdachten op het spoor na de inval vorige week donderdag op een adres in het noordwesten van Londen, waarbij een vrouw werd neergeschoten. De politie nam ook drie andere vrouwen en twee mannen in hechtenis. Zij werden allemaal al langer in de gaten gehouden.

Sinds eind maart vijf mensen de dood vonden bij een terreuraanslag in hartje Londen, verkeert de politie in de miljoenenstad in de hoogste staat van paraatheid. Bij de aanslag werd onder meer een politieagent doodgestoken die voor de deur van het Britse parlement stond. In de buurt van dat gebouw werd donderdag een man gearresteerd die messen bij zich had. Hij had volgens de politie terreurplannen, maar zou niet in contact staan met de verdachten die werden opgepakt bij de invallen.