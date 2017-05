Kruijswijk met 5 Nederlanders naar Giro

Wielrenner Steven Kruijswijk krijgt in de jacht op zijn eerste Giro-zege de hulp van vijf landgenoten. Stef Clement, Jos van Emden, Bram Tankink, Martijn Keizer en Twan Castelijns ondersteunen de Nederlander van Team LottoNL-Jumbo in de Ronde van Italië die aanstaande vrijdag op Sardinië van start gaat.

Kruijswijk wil graag revanche nemen voor de Giro van vorig jaar. Hij ging toen twee dagen voor de finish in het roze onderuit in de afdeling van een klim en verspeelde zo zijn riante voorsprong op de concurrentie. De coureur beëindigde de Giro uiteindelijk als vierde.

Een van de kritiekpunten vorig jaar was dat Kruijswijk na zijn val geïsoleerd kwam te zitten: de ploeg bevatte geen andere klimmers en daardoor had de renner geen hulp om terug te keren bij zijn concurrenten. Die werkten vervolgens goed samen en reden Kruijswijk op minuten.

Strijden om een podiumplek

Om een dergelijke situatie te voorkomen krijgt de Nederlander hulp van de Belgische renner Jurgen Van den Broek, ooit derde in de Tour de France (2010), maar nu vooral een helper. Hij kwam begin dit jaar over van de Katusha-ploeg. De rest van het team bestaat uit Belgisch tijdritkampioen Victor Campenaerts en Italiaan Enrico Battaglin.

Of Kruijswijk ook echt voor de eindzege kan gaan, valt af te wachten. De renner gaf afgelopen week na een val uit voorzorg op in de Ronde van Yorkshire en de concurrentie is sterk. Kruijswijk gaat voor minimaal een podiumplek.

“Na die Giro (van vorig jaar, red.) heb ik de knop omgezet. Nu weet ik wat ik kan en dit wil ik nog een keer. We zijn steeds verder blijven werken om het maximale eruit te halen. Het was vorig jaar een mooie beloning om het roze te dragen. Het hoger doel is om nu echt op het podium te finishen en het liefst zo hoog mogelijk.”

De honderdste Giro d’Italia gaat vrijdag van start met een rit in lijn (206 kilometer). Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Mikel Landa, Geraint Thomas en Adam Yates zijn op voorhand de grootste concurrenten van Kruijswijk in de strijd om de eindzege. Namens Nederland doen ook onder meer Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Tom Dumoulin mee.