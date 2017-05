Je koptelefoon luistert mee

De koptelefoon met ruisonderdrukking is de beste uitvinding ooit, na gesneden brood en kant-en-klare pannenkoekmix. Ik kan niet meer zonder mijn elektronische stiltemuts die treinen, vliegtuigen en volle kantoren verandert in oases van rust.

Het werkt zo: microfoontjes meten het omgevingsgeluid en produceren de juiste hoeveelheid anti-geluid om gebrom en gezoem weg te nemen. Wat overblijft is stilte, of muziek. Pure magie.

Bose is de pionier in deze categorie – al een jaar of tien. De eerste Bose QuietComfort koptelefoons werden geleverd met een stapeltje visitekaartjes om uit te delen aan verblufte medepassagiers die voor het eerst met het wonder van noise cancelling in aanraking kwamen. Inmiddels is Bose nageaapt door andere fabrikanten maar ik zweer bij mijn dierbare, draadloze QuietComfort 35.

Tot zover de lofzang. Kyle Zak, een Amerikaanse QC35-gebruiker, is boos op Bose. Hij klaagt het bedrijf aan omdat persoonlijke gegevens van klanten worden doorgespeeld aan andere partijen. Bose gebruikt daarvoor de Bose Connect App, software die je met z’n tweeën draadloos naar dezelfde muziek laat luisteren. Je kunt via de app ook wat knutselen aan de software van je koptelefoon.

Ik heb Bose gebeld om commentaar. Het bedrijf reageert als door een wesp gestoken op deze „opruiende, misleidende beschuldiging”. „We werken al vijftig jaar om het vertrouwen van klanten te winnen en te houden. We luisteren je communicatie niet af, verkopen je informatie niet door en verzamelen niets dat je kan identificeren.”

Maar luistert je koptelefoon mee? Eh, ja. In de privacy-overeenkomst van 1.200 woorden staat dat Bose via de Connect App je luistergedrag analyseert en zich het recht voorbehoudt om die gegevens met andere partijen te delen. Zo’n waarschuwing staat ook in de End-User License Agreement (EULA) van ruim 6.000 woorden. Als je, zoals iedereen, die lappen tekst ongelezen laat en op ‘OK’ klikt, geef je de fabrikant daarvoor toestemming.

Ik betwijfel of Zak een zaak heeft maar ik ben het met hem eens: je betaalt geen 350 euro voor een koptelefoon die iets anders doet dan muziek spelen en ruis wegnemen. Zeker geen app die doorbrieft dat ik het repertoire van Helene Fischer (Atemlos durch die Nacht) uit mijn hoofd ken.

Het is de vloek van het internettijdperk. Spullen met een stekker worden spullen met een dataspoor. Elektronicafabrikanten breiden hun territorium uit: Philips en Samsung werden al op de vingers getikt omdat hun smart-tv’s te enthousiast kijkgedrag van hun klanten verzamelen. De fabrikanten ontwikkelen daarmee nieuwe diensten; Samsung en Philips bouwen elk een eigen advertentienetwerk dat reclame op maat op de tv-kijker afvuurt. Zo word je van eigenaar van een product opeens onderdeel van een product.

Het gaat er niet om wat Bose nu niet doet, maar wat het in de toekomst wel kan doen met je gegevens. Bose moet stoppen met het verzamelen van data die niets te maken heeft met het functioneren van de koptelefoon. Dat is pas een visitekaartje.

Tot die tijd: trek de stekker uit de Connect App en geniet van de stilte.