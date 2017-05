Japanse marine stuurt escorte naar Amerikaans oorlogsschip

Japan heeft maandag een oorlogsschip als escorte meegestuurd met een bevoorradingsschip van de Amerikaanse marine. Het gaat om de helikoptercarrier Izumo, het grootste schip van de Japanse zeemacht. Dat meldt de BBC.

Het Amerikaanse bevoorradingsschip dat door de Izumo geëscorteerd moet worden, is op weg naar het vliegdekschip de USS Carl Vinson. Dat vaartuig is - met enige vertraging - op weg naar de Korea’s, nadat president Donald Trump het daar begin vorige maand heen stuurde. Noord-Korea, dat al weken op gespannen voet leeft met de Amerikanen, heeft gedreigd de Carl Vinson tot zinken te brengen.



De route (bij benadering) waarover de Izumo het Amerikaanse bevoorradingsschip zal escorteren. De tekst gaat verder onder het kaartje.

De Izumo vertrok maandagmorgen vanuit de havenstad Yokosuka vlakbij Tokio, en zal het bevoorradingsschip begeleiden tot in de wateren onder het West-Japanse eiland Shikoku.

Verruimd takenpakket

Met de inzet van de Izumo benutten de Japanners voor het eerst de mogelijkheden van een ingrijpende wetswijziging uit 2015. Toen ging het parlement akkoord met het oprekken van het takenpakket van de strijdkrachten, een voorstel van premier Shinzo Abe. Sinds de Tweede Wereldoorlog hield het land er een krijgsmacht op na die strikt voor zelfverdediging bedoeld was. Het idee was dat de agressie die Japan in de oorlog aan de dag legde, op die manier voortaan uitgesloten zou zijn.

Door de wetswijziging mag het Japanse leger nu echter veel meer. Zo kan het troepen inzetten in het buitenland, en militaire ondersteuning bieden aan bondgenoten. Een Noord-Koreaanse raket neerschieten die op weg is naar de Verenigde Staten, behoort ook tot de nieuwe bevoegdheden.

Abe heeft gezegd dat dergelijke operaties alleen toegestaan zijn als “het bestaan van Japan in gevaar is”, maar wat dat precies betekent, is onduidelijk. De aangepaste wetten, die bedoeld waren om een stevigere vuist te kunnen maken tegen China en Noord-Korea, werden daardoor in 2015 ontvangen met hevige protesten. Veel Japanners wilden dat het land niet van zijn pacifistische koers zou afwijken.