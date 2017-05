Oud-premier Renzi wint in voorverkiezingen Italië

Voormalig premier Matteo Renzi heeft zondag een ruime overwinning geboekt tijdens de Italiaanse voorverkiezingen. Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, is de 42-jarige Renzi volgens persbureau DPA al niet meer te achterhalen door zijn concurrentie. Volgens de voorlopige uitslagen kreeg Renzi 72 procent van de stemmen.

Ongeveer twee miljoen leden van de Democratische Partij mochten zondag stemmen over wie hun partij mag vertegenwoordigen tijdens de parlementsverkiezingen, die uiterlijk volgend voorjaar worden gehouden. Tweede in de uitslag was Andrea Orlando, de huidige minister van Justitie, die volgens de meest recente uitslagen 19 procent van de stemmen kreeg. Michele Emiliano, gouverneur van de regio Apulië, kreeg volgens Reuters steun van 9 procent van de partijleden.

Na zijn herverkiezing plaatste Renzi een kort, handgeschreven dankbriefje op Twitter. “Samen voorwaarts”, aldus de democraat. “Veel dank aan deze groep vrouwen en mannen die in Italië geloven.”

Renzi legde in december zijn premierschap neer, na een nederlaag bij een referendum die mede het gevolg was van interne verdeeldheid. Hij stuurde daarna aan op een confrontatie met critici binnen zijn partij om duidelijk te krijgen achter wie de leden stonden. Renzi is volgens veel waarnemers een van de weinige politici nu die goed tegenstand kan bieden aan de populistische stromingen in Italië.