In China hebben ze volgend jaar het grote digitale boek van (bijna) alles

China bouwt nu aan een Grote Muur van Cultuur. Zo omschreef Yang Muzhi, de hoofdredacteur van de Chinese Encyclopedie, het project dat vooralsnog de naam ‘het eerste digitale boek van alles’ draagt. Volgend jaar moet het zo ver zijn: een online Chineestalige encyclopedie die de concurrentie moet aankunnen met Wikipedia en twee keer zoveel tekst zal bevatten als de Encyclopedia Britannica. Er zijn nu 20.000 studenten aan het werk gezet om 300.000 lemma’s van elk 1000 woorden te schrijven.

Het is niet nieuw dat zo’n grote groep ingezet wordt om een Chinese encyclopedie te maken. Eind jaren zeventig werden intellectuelen die gevangen waren tijdens de Culturele Revolutie al aan het werk om een encyclopedie samen te stellen, die het volk kon verlichten met kennis en moderne, politieke ideeën. In 1993 was die af, bestaande uit 74 delen.

„We hebben het grootste, hoogst opgeleide team van auteurs ter wereld”, verklaarde Yang. Om eraan toe te voegen dat het niet het doel was om aansluiting te vinden bij wat er nu is, maar om Wikipedia te overtreffen. Dat laatste lijkt in China niet zo ingewikkeld. Er is weliswaar een in het Chinees vertaalde Wikipedia beschikbaar, maar bij bepaalde lemma’s (denk bijvoorbeeld aan ‘Dalai Lama’) is het resultaat standaard: ‘verbinding verbroken’, vertelt de South China Morning Post.

Wikipedia-oprichter Jimmy Wales over censuur in China, in 2012:



Dat zal, omdat de instructies van premier XI duidelijk zijn, met dit ‘digitale boek van alles’ wel anders zijn. Yang meent dat deze nieuwe online encyclopedie een antwoord is op de „druk om iets te maken dat een leidende gids is voor publiek en samenleving.”

Het is de bedoeling dat de nieuwste Chinese ontwikkelingen op zowel wetenschappelijk als technisch gebied uitgebreid aan de orde komen. Ook is er veel ruimte voor het promoten van cultureel erfgoed en worden de kernwaarden van het socialisme gepromoot.