‘Ik heb een tijd niets verdiend. Maar de zaak bleef overeind’

IN

‘Als ik opnieuw kon beginnen was ik radio-dj geworden. Ik maak al sinds mijn vijftiende radio, maar ik heb er simpelweg niet genoeg voor gedaan om er mijn werk van te maken. Ik had vaker demo’s op moeten sturen naar de radiostations, maar ik dacht altijd: het komt wel naar me toe. Het is onverklaarbaar, ik ben namelijk best een streber, maar om een of andere reden heb ik hier nooit mijn best voor gedaan. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan, ik had dan veel meer verdiend. Inmiddels ben ik te oud, althans voor zoiets als Radio 2, waar ik het liefst naar luister.

„Ik heb Mediageniek opgericht met mijn compagnon Paul en sinds 2005 maken wij video’s voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals telecombedrijven, farmaceuten en modebedrijven. Inmiddels hebben we twee man in dienst en streven we ernaar onszelf 2.000 tot 2.500 euro netto per maand uit te betalen. Maar sommige opdrachtgevers hebben een betalingstermijn van drie maanden, dus dan kan het zijn dat we wel druk zijn, maar dat er even geen geld binnenkomt. Dan verdienen we persoonlijk ook minder.

„Tijdens de economische crisis hebben we er bewust voor gekozen iedereen binnenboord te houden, ook al betekende dit dat we onszelf niet konden uitbetalen. Ik heb toen behoorlijk wat maanden niets verdiend, maar we hebben onze zaak wel overeind kunnen houden.”

UIT

‘Ik geef vooral geld uit aan mijn hobby, het online radiostation The Finest Amsterdam dat ik met drie anderen heb opgezet. Ik draai elke vrijdagavond, en de hele week is er alleen muziek die door ons is uitgezocht. We richten ons op funk en soul, van Aretha Franklin tot Kendrick Lamar, maar mijn favoriet is en blijft Michael Jackson. Per maand ben ik hier zo 100 euro aan kwijt, want we doen alles legaal en dan betaal je best wat aan software en Buma/Stemra en Sena. Daarbij hebben we kosten aan website, provider en apparatuur. Omdat je online niet snel veel luisteraars hebt – er zijn heel veel hobbyisten met een eigen station – verdienen we er niks aan.

„Maandelijks sparen we thuis het liefst een paar honderd euro voor onvoorziene omstandigheden, maar ook voor als ik voor de radio iets nodig heb. Laatst was onze vaatwasser kapot en dan is zo’n spaarrekening wel handig. We hebben een paar dagen de afwas met de hand gedaan, toen kwam er heel snel een nieuwe.

„Verder geven we maandelijks 75 euro aan goede doelen. Wij hebben het goed en dan kan je ook wat voor anderen doen. Mijn zoontje probeer ik dat bewust mee te geven, zo heeft hij voor Serious Request met een heitje voor een karweitje geld op gehaald en heb ik iedere euro verdubbeld. Uiteindelijk kon hij 300 euro in de brievenbus van het Glazen Huis stoppen.”

Gezamenlijke lasten: wonen (900 euro), mobiel/internet/tv (80 euro), verzekeringen (250 euro), kosten auto (350 euro), boodschappen (400 euro), abonnementen (35 euro), goede doelen (75 euro), seizoenskaart Ajax (50 euro) Laatste grote uitgave: vaatwasser (800 euro) Sparen: als het lukt 250 euro per maand