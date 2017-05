‘Gematigder toon Hamas in nieuw handvest’

Hamas roept niet langer op tot de vernietiging van Israël. Dat staat in het nieuwe handvest dat maandag in de Qatarese hoofdstad Doha wordt gepresenteerd. Ook neemt Hamas in het document afstand van de Moslimbroederschap, waaruit het oorspronkelijk is voortgekomen. Dat meldt Reuters op basis van bronnen uit de Golfstaten.

Het oude handvest dateert uit 1988. Hierin werd opgeroepen tot de vernietiging van Israël. In het nieuwe handvest staat te lezen dat Hamas het idee omarmt van een Palestijnse staat binnen ‘de grenzen van 1967’. Destijds veroverde Israël na een Zesdaagse Oorlog de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza op Jordanië en Egypte. In 2005 trok Israël zich terug uit Gaza.

De Staat Israël zal door Hamas, door onder meer de Europese Unie beschouwd als terroristische organisatie, nog altijd niet worden erkend. Het zich “bevrijden van de Israëlische bezetting” blijft een belangrijk streven van de organisatie.

Reactie Israël

Volgens Israël is het nieuwe handvest een poging de wereld “voor de gek te houden”, zo liet een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu weten:

“Ze bouwen terreurtunnels en hebben duizenden en duizenden raketten afgevuurd op Israëlische burgers. Dat is het ware gezicht van Hamas.”

De meer gematigde toon die Hamas aanslaat in het nieuwe handvest houdt vermoedelijk verband met de internationaal geïsoleerde positie van Hamas en de Gazastrook, het gebied dat door Hamas wordt gecontroleerd. De organisatie streeft daarnaast naar betere relaties met de Arabische Golfstaten en Egypte. Door die landen werd de Moslimbroederschap eerder al bestempeld als terreurorganisatie.

Het handvest wordt twee dagen voor het geplande bezoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump naar buiten gebracht. De Amerikaanse president zal zich vermoedelijk opnieuw sterk maken voor nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen.