Hamas roept niet langer op tot vernietiging van Israël

Hamas roept niet langer op tot de vernietiging van Israël. Dat maakte de Palestijnse organisatie maandagavond bekend in de Qatarese hoofdstad Doha, waar politiek leider Khaled Meshaal woont. In een nieuwe beginselverklaring zwakt Hamas een aantal standpunten aanmerkelijk af. Zo gaat de groep voorlopig akkoord met een Palestijnse staat die bestaat uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zonder Israël erbij. Ook zweert Hamas de associatie met de Moslimbroederschap af.

Officieel vervangt het document niet het beruchte handvest uit 1988. Toch wordt het gezien als handreiking naar het Westen, dat Hamas overwegend als terreurgroep ziet. Het afzweren van de Moslimbroederschap duidt op toenadering tot Egypte, dat onder president Sisi, sinds 2014, vrijwel alle smokkeltunnels van Hamas heeft vernietigd.

Anders dan in het handvest spreekt Hamas niet langer van een strijd tegen de Joden, maar tegen de zionisten. Dit is waarschijnlijk een reactie op kritiek dat het handvest antisemitisch is.

Israël stelt in een reactie, via de woordvoerder van premier Netanyahu, dat Hamas de wereld ten onrechte wil laten geloven dat de groep een gematigder koers zal varen. „Ze graven terreurtunnels en hebben duizenden en duizenden raketten afgevuurd op Israëlische burgers.” Februari dit jaar werd een hardliner, Yehya Al-Sinwar, aangesteld als nieuwe Hamas-leider in Gaza. Hamas is sinds 2007 de facto de baas in Gaza.

Tussen 2008 en 2014 was er drie keer oorlog met Israël. Dit jaar is de situatie in Gaza verder verslechterd. Zo ontstond in april een nog grotere elektriciteitscrisis dan er al was, toen de Palestijnse Autoriteit van president Abbas aankondigde niet meer mee te betalen aan de stroom in het gebied.

Het is nog onduidelijk of het nieuwe Hamas-document een Palestijnse verzoening dichterbij brengt. Op het eerste gezicht komen de doelen van Hamas en Fatah, de partij van Abbas, nu meer overeen. Maar de matiging van toon is ook een potentiële bedreiging voor Abbas, omdat de kans bestaat dat Hamas internationaal serieuzer wordt genomen.

Vanwege de machtsovername van Hamas onderwerpt Israël Gaza al tien jaar aan een blokkade. Bijna geen inwoner mag Gaza verlaten. Israël bepaalt welke goederen worden in- en uitgevoerd. Volgens critici komt dit collectief straffen van twee miljoen inwoners neer op een oorlogsmisdaad.