Dure smartphone op krediet levert vanaf vandaag een schuldregistratie op

Consumenten die bij hun abonnement een dure smartphone op afbetaling nemen, krijgen vanaf vandaag een registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Dat is het gevolg van een wet die 1 januari inging. Mobiele telefoons op afbetaling golden al sinds begin dit jaar wettelijk gezien als kredieten, die onder het toezicht vallen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Iedereen die bij een nieuw abonnement meer dan 250 euro afbetaalt op een smartphone, krijgt met de nieuwe regels te maken. Verkopers moeten aan iedereen duidelijk uitleggen hoe de kosten van een abonnement zijn opgebouwd. Blijft er 250 euro of meer over om in termijnen terug te betalen? Dan wordt die lening bij het BKR aangemeld. Telecomaanbieders zijn vanaf nu ook wettelijk verplicht om in het BKR-register te controleren of die klanten eerder hebt geleend, en of ze die schulden netjes afbetalen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat klanten ook rekeningafschriften of salarisstroken moeten overleggen.

Het gaat volgens het BKR om een zogeheten ‘positieve’ kredietregistratie. Dat is puur het registreren van het feit dat iemand een lening heeft. Betaalt diegene die lening netjes af, heeft dat geen gevolgen voor het verkrijgen van volgende kredieten. Wel kan de registratie de hoogte van de maximale hypotheek negatief beïnvloeden: daarbij tellen namelijk alle geregistreerde leningen mee. Bij betalingsachterstanden treden er meer beperkingen in werking: dan kan de crediteur minder makkelijk andere leningen afsluiten.