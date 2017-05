Blokkade Wikipedia en datingshows in Turkije

Turkije heeft zaterdag de toegang tot de internetencyclopedie Wikipedia geblokkeerd. Ook werden de populaire datingprogramma’s op televisie verboden. Veel Turken die tegen de conservatieve regering zijn, zien de maatregelen als een teken dat de repressie toeneemt. Nu president Erdogan het referendum heeft gewonnen, zou hij zich gesterkt voelen een meer autoritaire koers te varen.

Volgens het ministerie van Transport en Communicatie stelt de site „Turkije gelijk met verschillende terroristische groeperingen”. De encyclopedie, die door vrijwilligers wordt gemaakt, zou bijdragen aan een lastercampagne tegen Turkije. Maar om welke lemma’s het gaat, meldde het ministerie niet.

De regeringsgezinde krant Sabah schreef dat de Turkse regering herhaaldelijk heeft gevraagd om lemma’s aan te passen waarin „valselijk” wordt verklaard dat Turkije terreurgroepen steunt. De blokkade zal pas worden opgeheven als Wikipedia gehoor geeft aan de Turkse eisen.

De blokkade is uitgevaardigd onder een wet uit 2014, die de greep van de telecomautoriteit op internet sterk uitbreidde. Sinds de wet is aangenomen zijn veel websites, Twitter- en Instagramaccounts geblokkeerd, bijvoorbeeld van drankmerken.

Wikipedia-oprichter Jimmy Wales, reageerde op Twitter: „Toegang tot informatie is een fundamenteel mensenrecht. Turken, ik zal altijd samen met jullie vechten voor dit recht”.

Access to information is a fundamental human right. Turkish people I will always stand with you to fight for this right. #turkey https://t.co/cszumCyc1T — Jimmy Wales (@jimmy_wales) April 29, 2017

Verbod datingshows is vaag

Het verbod op datingshows leidt tot verwarring. „De programma’s op de radio en televisie waarin mensen worden geïntroduceerd aan een vriend […] kunnen niet worden toegestaan”, stelde het decreet. Maar van vriendschap is geen sprake. De shows zijn juist bedoeld om mensen aan een huwelijkspartner te helpen.

„Door de vage bewoordingen is niet duidelijk of het decreet ook voor trouwshows geldt”, zegt Feyza Akinerdem, die is gepromoveerd op dit soort programma’s en doceert aan de Bosporusuniversiteit in Istanbul. „Dat zal maandag pas blijken, want dan beginnen de uitzendingen weer.”

Als de shows niet mogen worden uitgezonden, lopen zenders veel advertentie-inkomsten mis. Ze worden overdag uitgezonden en zijn erg populair onder huisvrouwen. Maar de shows – ook veelbekeken door Turkse Nederlanders – zijn ook omstreden.

„Conservatieven vinden het verwerpelijk dat mensen een partner vinden zonder goedkeuring van de familie. Bovendien praten de kandidaten openlijk over hun problemen in eerdere huwelijken. In de ogen van conservatieven wordt het instituut daardoor ondermijnd.”

Vicepremier Numan Kurtulmus zei in maart: