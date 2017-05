Auke Kok schrijft beste sportboek van 2016

Het boek 1936. Wij gingen naar Berlijn van Auke Kok krijgt de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van het afgelopen jaar. Dat is maandagavond bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. Kok kreeg de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter en oud-politicus Ad Melkert.

Volgens de jury is het boek “een welkome beschrijving van de historische Olympische Spelen in Duitsland onder Hitler, gezien vanuit Nederlands standpunt”. Kok geeft met het boek inzicht in de spanning tussen sport en politiek, zo zegt de jury. Hij liet andere genomineerden Lidewey van Noort en Robert-Jan van Noort (Pellegrina. Een Italiaanse wielerbedevaart), Jan Siebelink (De Lange. Het verhaal van Dick Nanninga), Mariska Tjoelker (Mien. Een vergeten geschiedenis) en Thijs Zonneveld (Mijn Gevecht) achter zich.

Eerdere winnaars van de Nico Scheepmaker Beker - vernoemd naar sportjournalist Nico Scheepmaker (1930-1990) - zijn onder meer Wilfried de Jong (2012), Michel van Egmond (2014) en Kok zelf in 2004 met 1974 Wij waren de besten.

Later op maandag zal bij het tv-programma RTL Late Night de publieksprijs voor het beste sportboek worden uitgereikt. Genomineerd zijn Boskamp, leven met Feyenoord (André van Kats), Een leven met Formule 1 (Olav Mol), Johan Cruijff – mijn verhaal (Johan Cruijff en Jaap de Groot) en Expeditie Edith (Edith Bosch en Jasper Boks).