Amerikaanse Congres akkoord over begroting september

Onderhandelaars binnen het Amerikaanse Congres hebben zondagnacht een akkoord bereikt over de begroting voor september. Daarmee is een mogelijke ‘shutdown’ afgewend. Dat meldt The Washington Post op basis van bronnen binnen het Congres.

De overeenkomst ter waarde van één biljoen dollar moet komende week nog worden goedgekeurd door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Geen geld voor bouw muur op grens Mexico

In de afgelopen weken werd er stevig onderhandeld tussen de Republikeinen en de Democraten over de overheidsfinanciën. President Donald Trump wilde dat het Congres geld vrij maakte voor de bouw van de muur op de grens met Mexico. Deze eis heeft hij uiteindelijk laten vallen. In het akkoord is 12,5 miljard dollar extra gereserveerd voor het leger en 1,5 miljard extra voor grensbewaking.

Het voorkomen van de shutdown was zeer belangrijk voor de Republikeinse meerderheid in het Congres. Het zou zeer beschamend zijn voor de regering Trump om al na honderd dagen regeren de geldkraan te moeten dichtdraaien voor niet-essentiële overheidsdiensten. Voor het laatst was er shutdown in 2013. Toen probeerden de Republikeinen de invoering van Obamacare te voorkomen.

Dit bericht wordt aangevuld