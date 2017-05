‘Als mensen nou eens wisten wat een kogel met ze doet’

Mensen die met een schotwond in het ziekenhuis komen, maken zich bijna altijd druk over de kogel. Zit die nog in het lichaam? En wanneer wordt ‘ie dan verwijderd? Maar de kogel is nooit het probleem. Het gaat om alle schade die hij heeft aangericht op zijn weg door het lichaam.

Amy Goldberg is hoofd van de afdeling chirurgie in een ziekenhuis in Philadelphia. Bijna dagelijks komen daar patiënten met een schotwond binnen, vertelt ze in een boeiende longread van The Huffington Post. En vrijwel iedereen heeft een vertekend beeld van wat er met je lijf gebeurt als je wordt neergeschoten.

De oorzaak zijn – zoals wel vaker – de films en series die mensen kijken. De hoofdpersoon wordt in zijn buik geschoten, strompelt naar een veilige plek en verwijdert de kogel met een tangetje. Verbandje erom, klaar is Kees! Maar dat gaat voorbij aan de doorboorde longen en de kapotgeschoten darmen die artsen zoals Goldberg moeten herstellen.

‘Kinderen van tien, doorzeefd met kogels’

Tegenover The Huffington Post vertelt Goldberg over wat ze in dertig jaar als chirurg heeft meegemaakt in Philadelphia, een van de Amerikaanse steden met de meeste slachtoffers door vuurwapengeweld. Want als mensen nou eens wisten hoeveel schade één stukje metaal kan aanrichten, dan was het vuurwapendebat in de VS misschien al wel voorbij.

Goldberg noemt de schietpartij op een basisschool in Sandy Hook, waarbij twintig jonge kinderen om het leven kwamen. Ze ziet het als een gemiste kans: als mensen foto’s zouden zien van de autopsie van de slachtoffertjes dan was de discussie over vuurwapenbezit allang voorbij.

“Het feit dat niet één van die kinderen nog naar het ziekenhuis kon worden gebracht, zegt mij dat ze niet simpelweg dood waren, maar heel, heel, héél erg dood. Kinderen van tien, doorzeefd met kogels, zo dood als een pier.”

Aangenaam zal het niet zijn, maar volgens Goldberg kan alleen een dergelijk drastische aanpak iets veranderen aan de grote hoeveelheid vuurwapengeweld in de Verenigde Staten. Om die reden organiseert Goldberg samen met collega’s bijvoorbeeld open dagen op haar afdeling, zodat mensen de werkelijke impact van een kogel zien. Haar collega Scott Charles, tegen de auteur van het stuk:

“Want jij denkt dat je weet wat hier gebeurt? Ik dacht dat namelijk eerst ook. Maar er is niets dat je kan voorbereiden op wat kogels doen met een menselijk lichaam.”