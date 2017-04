Voortgesleepte veerpont zinkt bij Texel

Een veerpont die werd voortgesleept is zondagochtend gezonken ten westen van de kust van Texel. Dat meldt de Nederlandse Kustwacht. Wat er precies is gebeurd moet worden onderzocht, aldus een woordvoerder. Er zijn geen slachtoffers gevallen, op de veerpont waren geen mensen aanwezig.

Het schip met de naam Siebengebirge was afkomstig uit Duitsland en moest door een sleepboot uit Polen naar eindbestemming Finland gebracht worden. De vorige stop van het schip was in Hoek van Holland.

De oorzaak is onbekend, maar op een gegeven moment begon de pont slagzij te maken. Hulpdiensten van de Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) uit Den Helder probeerden nog te voorkomen dat het schip zou zinken, maar tevergeefs. Toen duidelijk was dat het schip niet meer te redden was, koppelde de sleepboot het schip los.

Of het schip, dat niet bedoeld was voor zeevaart, op de juiste manier vervoerd werd, moet nog worden uitgezocht, zegt een woordvoerder. Het was een laag schip en als dat slagzij maakt, loopt het snel onder water, aldus de Kustwacht.

Schepen in de buurt van het wrak moeten oppassen, zegt de Kustwacht. Het schip Guardian, dat uitrukt bij noodsituaties of preventief boven windkracht 5 zoals in dit geval, markeert de plek. Wanneer het wrak geborgen wordt, is nog onbekend.