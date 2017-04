Vitesse voor de eerste keer winnaar KNVB-beker

Vitesse heeft zondag in De Kuip geschiedenis geschreven: de club uit Arnhem won voor het eerst de KNVB-beker. De ploeg versloeg AZ met 0-2. Het is de eerste hoofdprijs die de club in zijn 125-jarig bestaan heeft behaald. De club stond drie keer eerder in de finale van de KNVB-beker, maar won nog nooit.

Hoewel het lang 0-0 bleef, en het erop leek dat er een verlenging zou komen, scoorde Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel na tachtig minuten met een kopbal de 0-1. Zes minuten later werd de wedstrijd beslist door een tweede doelpunt van Van Wolfswinkel. AZ kwam daarna niet meer terug in de wedstrijd.

De 28-jarige Ricky van Wolfswinkel keerde dit seizoen terug bij zijn oude club, na gespeeld te hebben voor verschillende Europese clubs, waaronder Sporting Lissabon in Portugal en Norwich City in Engeland. Van Wolfswinkel werd in de jeugd van Vitesse opgeleid en debuteerde in 2008 in het eerste elftal van Vitesse.

Europees voetbal

Omdat Vitesse de bekerfinale heeft gewonnen, mag de club zich gaan voorbereiden op de groepsfase van de Europa League. De winnaar van de beker wordt direct geplaatst.

De bekerfinale was de eerste wedstrijd waarbij gebruik werd gemaakt van zowel doellijntechnologie als een videoscheidsrechter. De KNVB wil dat vanaf het seizoen 2018-2019 alle wedstrijden in het betaald voetbal in ieder geval een videoscheidsrechter hebben.