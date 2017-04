Trump herkauwt beloftes in ’100 dagen’-speech

“We houden ons aan de ene belofte na de andere.” Dat zei Donald Trump in Harrisburg, Pennsylvania, tijdens een toespraak ter gelegenheid van zijn honderdste dag als president. Daarin somde hij op wat hij volgens hem tot nu toe bereikt heeft, herhaalde hij enkele van zijn verkiezingsbeloftes en beet hij zoals gebruikelijk fel van zich af richting criticasters.

De muur aan de grens met Mexico komt er, drukte Trump zijn gevolg nog maar eens op het hart. Trump heeft inmiddels wel een decreet getekend dat de bouw van de muur om immigranten tegen te houden mogelijk moet maken, maar de begroting daarvoor nog lang niet op orde. Onenigheid over het opnemen van de bouw in de overheidsbegroting leidde afgelopen week bijna tot een shutdown. Dan zouden alle niet-essentiële taken van de overheid worden stopgezet.

Obamacare is volgens Trump “dood”. Een van zijn grootste verkiezingsbeloftes was om de door hem gehate zorgwet van Obama snel in te trekken en te vervangen. Op het laatste moment voor stemming trok Trump zijn eigen American Health Care Act echter in, omdat hij niet op een meerderheid kon rekenen. Die nederlaag, net als het uitblijven van budget voor de grensmuur en het mislukken van zijn inreisverbod voor reizigers uit zeven islamitische landen, wijt Trump aan de Democraten.

Klimaatmars

De benoeming van een nieuwe conservatieve opperrechter was volgens Trump een van de belangrijkste dingen die hij bereikt heeft. Hij noemde ook het goedkeuren van de bouw van twee grote maar omstreden oliepijpleidingen en het terugtrekken uit handelsverdrag TPP, een akkoord met landen rondom de Stille Oceaan, als grote wapenfeiten.

Over klimaatbeleid zei Trump dat er “een grote beslissing” aankomt. Trump heeft meerdere malen gezegd dat klimaatverandering een “hoax” is en dat hij wil de VS zich terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. Voor de toespraak van Trump was er een grote demonstratie in Washington om te protesteren tegen Trumps klimaatbeleid.

Hulp met Noord-Korea

Media die kritisch berichten over zijn presidentschap kregen er weer van langs. The New York Times “faalt”, tv-zenders CNN en MSNBC zijn volgens Trump “nepnieuws” en “oneerlijk en incompetent”. Zo zint het Trump niet dat er gezegd wordt dat hij maar weinig gedaan heeft gekregen in zijn eerste honderd dagen en dat hij draaide met zijn standpunten over NAFTA - het handelsverdrag met Canada en Mexico - en om China als valutamanipulator te bestempelen.

Tijdens de campagne zei hij China te willen bestraffen voor het kunstmatig laag houden van de waarde van de Chinese munt. Analisten zijn het erover eens dat China dat al jaren niet meer doet, maar daar wilde Trump in eerste instantie niks van weten. Recent zei Trump echter toch van zijn plan af te zien. “We moeten een beetje flexibiliteit hebben, de Chinezen moeten ons helpen met Noord-Korea”, aldus Trump zaterdag in zijn speech. Trump ziet Noord-Korea en het kernwapenprogramma van het regime als grote bedreiging.

Correspondents Diner

De toespraak vond Trump vond plaats op het moment dat in Washington het jaarlijkse diner voor politiek journalisten gehouden werd, het White House Correspondents Dinner. Normaal gesproken is de president daarbij aanwezig, die dan in toespraken op de hak genomen wordt en andersom. Voor het eerst in 36 jaar besloot de zittende president echter niet op te komen dagen. In plaats daarvan sprak Trump tijdens een campagne-achtige rally in de hoofdstad van Pennsylvania, die hij door de economische neergang tijdens zijn campagne omschreef als “een oorlogszone”.

De deelnemers aan het diner trakteerde Trump op een tirade: “Een grote groep Hollywoodacteurs en media van Washington beuren elkaar nu op in de balzaal van een hotel in Washington op dit moment. Als het de taak van de media is om eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen, verdienen de media een hele dikke vette onvoldoende”.