Trump bleef weg, maar werd toch belachelijk gemaakt

De afwezige president niet belachelijk maken. Aan die belofte van de organisatoren hield Daily Show-komiek Hasan Minhaj zich zaterdagavond niet tijdens het White House Correspondents’ Dinner in het Hilton Hotel in Washington. „Mensen waarschuwden me: ‘Als je het Witte Huis belachelijk maakt dan is dat kleinzielig, oneerlijk en kinderachtig’. Kortom, presidentieel dus.”

Donald Trump schitterde in afwezigheid. Hij is de eerste president in 36 jaar die het jaarlijkse evenement oversloeg. Het Correspondents’ Dinner wordt ook wel liefkozend ‘Nerd prom’ genoemd naar alle ‘onaantrekkelijke’ politici en politieke journalisten die netwerken met ‘aantrekkelijke’ Hollywoodsterren. Hoogtepunt zijn de traditionele conference, waarin een komiek de president belachelijk maakt, en de speech van de president, waarin hij zelf grappen maakt.

Trump sprak liever zijn aanhangers in Pennsylvania toe. Meer dan driehonderd kilometer verderop viel hij het verzamelde journaille in Washington onder applaus aan: „Ik heb hier een veel groter publiek met betere aanwezigen”. Het zorgde ook voor een beter plaatje: Trump temidden van de gewone man, terwijl de elite zichzelf op de schouder klopte en champagne dronk.

De beslissing van Trump om weg te blijven zorgde voor wat ademruimte in de zaal. De moeizame relatie tussen de pers en de president had kunnen leiden tot een ongemakkelijke avond. Met Trump bleven ook de beroemdheden weg die toch al weinig ophebben met de nieuwe politieke kleur in Washington. Hierdoor kregen de journalisten en hun werk meer aandacht, waar het Correspondents’ Dinner oorspronkelijk voor bedoeld was.

De nestoren van de Amerikaanse onderzoeksjournalistiek, Bob Woodward en Carl Bernstein, deelden journalistieke prijzen uit en benadrukten het belang van een vrije pers. „Journalistiek is de bouwsteen van onze democratie. Wij zijn geen fake news. We zijn geen ‘falende nieuwsorganisaties’. En we zijn zeker niet de vijand van het Amerikaanse volk.”

Zonder een president en met meer gepraat over journalistiek was de avond stoffiger dan voorgaande jaren. Komiek Hasan Minhaj viel met verve de lege stoel van de president aan. „Laten we de olifant in de kamer benoemen. De leider van ons land is er niet. Omdat hij in Moskou woont. Dat betekent een lange vlucht en dat is ongemakkelijk voor Vladimir Poetin. Zeker op een zaterdagavond. Die andere kerel? Die zit in Pennsylvania omdat hij niet tegen een grapje kan.”

Minhaj viel niet alleen Trump keihard aan, ook zijn opmerkingen over de aanwezige journalisten en hun nieuwsorganisaties zorgden voor de traditionele, pijnlijke momenten. „Als moslim kijk ik naar Fox News om dezelfde reden waarom ik oorlogsspel Call of Duty speel. Soms wil ik gewoon mijn verstand op nul zetten en zien hoe anderen mijn familie en achtergrond beledigen”.

Probeerde Donald Trump Washington te ontvluchten om niet belachelijk gemaakt te worden, dan lukte het hem niet. Daily Show-veteraan Samantha Bee greep haar kans om haar eigen late-nightshow te promoten. Op steenworp afstand van het Witte Huis organiseerde zij het ‘Not the White House Correspondents’ Dinner’. Geen gala-evenement maar een extra bombastische versie van haar brutale late-nightshow Full Frontal vol optredens, video’s en sketches. Zo kroop actrice Allison Janney weer even in de huid van de Witte Huis-woordvoerder die ze speelde in The West Wing.

Beide evenementen stonden in het teken van het vieren van de vrije pers. En wie van zijn kinderen houdt kastijdt ze. Waarom geloven burgers journalisten niet meer?, spotte Bee retorisch. „Omdat elke keer als ze de televisie aandoen, de journalisten in beeld scheidsrechtertje moeten spelen om goed gekapte uitgenodigde ‘spreekrobots’ in het gareel te houden.”

Hoewel het de eerste keer was dat Amerikaanse komieken hun nieuwe president en zijn regering in het centrum van de macht de maat konden nemen, bleken de grappen scherp maar ietwat uitgekauwd. Beide evenementen bewezen dat zelfs zonder Trump in de stad, ook deze avond voor iedereen een onderonsje bleef. De journalisten met elkaar en de liberale televisiekijker, Trump met zijn aanhangers in Pennsylvania.