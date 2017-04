Tientallen yezidi’s in Irak vrij van IS-gevangenschap

Zeker 36 yezidi’s zijn na bijna drie jaar gevangenschap bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS) weer vrij. Dat hebben de Verenigde Naties zondag laten weten. Het is niet duidelijk of zij zijn ontsnapt of vrijgelaten.

De yezidi’s zijn overgebracht naar VN-centra in Dohuk, gelegen in de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak. Daar krijgen zij medische en psychische hulp. De VN willen niet zeggen hoe de gegijzelde mensen vrij zijn gekomen, om zo toekomstige operaties niet in gevaar te brengen.

Sinjar

In 2014 werden duizenden yezidi’s door IS vermoord of gevangengenomen nadat de terreurgroep de Noord-Iraakse stad Sinjar innam. De plaats werd een jaar later heroverd door Koerdische peshmerga-strijders, maar naar schatting worden 1.500 yezidi’s nog altijd gegijzeld door IS. De gruwelen die IS tegen de yezidi’s beging waren mede de aanleiding voor een door de Verenigde Staten geleide coalitie om militair in te grijpen tegen de terroristische organisatie.

De yezidi’s zijn een religieuze minderheid die in Irak woont. Zij worden door het fundamentalistisch-sunnitische IS als ketters en duivelsaanbidders beschouwd. Veel vrouwelijke yezidi’s zijn door de terreurgroep als seksslaven gebruikt.