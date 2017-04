Saoedi-Arabië arresteert verdachten bomaanslagen Medina

Saoedi-Arabië heeft zondag 46 militanten opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor een bomaanslag op de Moskee van de Profeet in de heilige plaats Medina. Dat meldt persbureau Reuters zondag. Die aanslag was begin juli 2016 op de op één na heiligste plaats binnen de islam, waar de profeet Mohammed begraven ligt. De zelfmoordaanslag kostte twee bewakers het leven.

Hoewel de Saoedische regering ervan uitging dat IS achter de aanslag zat, is de aanslag nooit opgeëist. Of de opgepakte verdachten lid zijn van IS of met de terreurorganisatie sympathiseren is niet bekend.

Aanslagengolf

Begin juli 2016, enkele dagen voor het einde van de ramadan, werd het islamitische Saoedi-Arabië opgeschrikt door drie aanslagen. Naast de aanslag in Medina explodeerden er ook twee bommen in de steden Jeddah en Qatif. Daarbij vielen geen doden. Of de opgepakte militanten ook worden verdacht van betrokkenheid bij deze aanslagen is onbekend.

IS heeft sinds het uitroepen van hun ‘kalifaat’ in 2014 meerdere bomaanslagen uitgevoerd in Saoedi-Arabië. Vooral de shi’itische moslimminderheid en politie- en veiligheidsofficieren waren hier het slachtoffer van.

De locatie van de aanslag in Medina: