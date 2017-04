Ruim 350 burgerdoden Syrië en Irak door luchtaanvallen VS-coalitie

Sinds 2014 zijn er volgens de VS 352 burgerdoden gevallen in Syrië en Irak door luchtaanvallen tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Die aanvallen werden uitgevoerd door een coalitie onder leiding van de VS. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie zondag in een verklaring. De VS voeren sinds 2014 samen met een internationale coalitie, waarin onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zitten, bombardementen uit om IS te verslaan.

Naast de 352 burgerdoden loopt er volgens de VS nog een onderzoek naar een uitgevoerde luchtaanval op 17 maart, gericht op strijders van IS in de buurt van Mosul. Inwoners van de stad spraken na de aanval van honderden burgerdoden. De VS erkenden eerder dat vliegtuigen van de coalitie de aanval hadden uitgevoerd, maar bevestigden niet het hoge aantal burgerdoden.

Andere cijfers

Hoewel de VS spreken van ruim 350 burgerdoden, schat het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat er sinds september 2014 zeker 1.200 burgerdoden zijn gevallen door de coalitie. Journalistiek onderzoekscollectief Airwars, te vergelijken met Bellingcat, spreekt zelfs van 3.000 burgerdoden.

De VS-coalitie startte in september 2014 met bombardementen op gebieden in Syrië en Irak die door IS bezet worden. Aanleiding was de snelle opmars van de terreurgroep in het noorden en westen van Irak, en de uitgevoerde martelingen van yezidi’s, een religieuze minderheid in Irak.