De politie onderzoekt meerdere natuurbranden die zaterdag en zondag hebben gewoed in de buitengebieden van Denekamp, Lattrop-Breklenkamp en Beuningen. Dat heeft de politie zondag laten weten.

De eerste natuurbrand werd gemeld rond 15.45 uur, aan de Brandlichterweg in Denekamp. Langs diezelfde straat werden die avond en nacht nog drie branden gemeld. In het nabijgelegen Lattrop-Breklenkamp ontving de brandweer op zaterdag rond 16.00 uur bericht van een brand aan de Bergvennenweg.

Getuigenoproep

Omdat de branden in korte tijd in een klein gebied ontstonden, is de politie een onderzoek begonnen. Zij roept getuigen die iets verdachts hebben gezien op zich te melden.

Het vuur is inmiddels overal gedoofd. De branden waren allen relatief snel onder controle. Zondag om 12.15 uur werd ook Beuningen getroffen door een brand op de heide bij de Holtweg. Daar wordt nog nageblust.

Het Overijsselse Denekamp en Lattrop-Breklenkamp liggen op slechts tien kilometer afstand van elkaar, tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Beuningen is 130 kilometer verwijderd van beide plaatsjes en ligt net boven Nijmegen.