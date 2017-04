Negende staking in een paar weken tijd bij Holland Casino

Werknemers van het Holland Casino in Venlo leggen zondagmiddag om 14.30 uur het werk neer. Het is de negende staking op rij; in totaal werd sinds half april in twaalf van de veertien vestigingen gestaakt.

Volgens vakbonden FNV, De Unie en ABC doen dit keer ongeveer veertig medewerkers mee. De bonden willen een loonsverhoging van 2,5 procent en maatregelen tegen een hoge werkdruk. Vakbond FNV betoogt dat het personeel door de reorganisatie twee jaar geleden flink onder druk is komen te staan. Honderden banen zijn verdwenen, evenals bepaalde gunstige arbeidsvoorwaarden. Door de aankomende privatisering vrezen de bonden nieuwe ontslagronden. De vakbond schrijft op de website:

“Holland Casino is weer een gezond bedrijf. We willen niet nóg meer inleveren, we eisen nu een goede cao. Zonder gemotiveerd en gewaardeerd personeel kun je immers geen casino runnen.”

De onderhandelingen tussen de bonden en Holland Casino lopen al meer dan een jaar. De cao geldt voor drieduizend werknemers die werken bij het bedrijf.

De rechter heeft woensdag bepaald dat de vakbonden Holland Casino een uur van te voren op de hoogte moeten brengen van nieuwe stakingsacties. Holland Casino had bij rechter geëist dat stakingen zes uur van te voren moeten worden aangekondigd.

Het bedrijf zegt dat te willen om de veiligheid van gasten en personeel te waarborgen. FNV is bang dat Holland Casino de tijd gebruikt om nog snel nieuwe werknemers op te trommelen. Bij slechts één staking zag Holland Casino zich gedwongen om een filiaal de hele avond te sluiten, namelijk vorige week in Leeuwarden. Bij de andere stakingen was er sprake van korte sluiting of een beperkter speelaanbod.