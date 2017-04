Joshua wint wereldtitel boksen in gevecht tegen Klitsjko

De Engelse bokser Anthony Joshua heeft de wereldtitel boksen bij de zwaargewichten gewonnen. In een volgepakt Wembley won hij van de 41-jarige Oekraïner Vladimir Klitsjko, die in de elfde ronde twee keer tegen de grond werd geslagen, zo meldt Reuters.

Klitsjko leek aanvankelijk een goede kans te maken, maar raakte gedurende het gevecht de kluts kwijt. In de vijfde ronde sloeg de veel jongere Joshua (27) hem tegen het canvas, maar Klitsjko stond op. Een ronde later was het Joshua die neerging - het moment waarop Klitsjko het had kunnen afmaken. In plaats daarvan bleef hij een paar rondes lang om zijn tegenstander heen dansen, waardoor die op adem kon komen.

In de elfde ronde sloeg Joshua weer toe en werkte hij Klitsjko twee keer tegen de grond. Hierop beëindigde de scheidsrechter de partij met een technisch knockout. Terwijl Klitsjko nog op de mat lag riep Joshua om een andere tegenstander, zijn landgenoot Tyson Fury.

Er werd uitgekeken naar het spektakel op Wembley, dat met 90.000 bezoekers was uitverkocht. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er in Groot-Brittannië niet zoveel toeschouwers aanwezig bij een bokswedstrijd. Naar verluidt verdienen de boksers elk 20 miljoen euro met de partij.

Joshua, die in 2012 Olympisch kampioen werd bij de superzwaargewichten, prolongeert door zijn overwinning op Klitsjko zaterdag zijn wereldtitel (IBF) en wint daarnaast de nog vacante WBA- en IBO-titels.