In Iran veroordeelde tv-baas vermoord in Istanbul

Saeed Karimian (45), de topman van een mediabedrijf dat tv-zenders heeft die uitzenden in het Farsi, is zaterdag doodgeschoten in Istanbul. Ook een zakenpartner van Karimian uit Koeweit werd bij de moordaanslag gedood. Dat meldt de BBC.

Een terreinwagen reed de auto waarin Karimian zat klem in de buurt Maslak van Istanbul. Daarop werd het vuur door de aanvallers geopend. De auto die bij de moord werd gebruikt, is later uitgebrand teruggevonden. Karimian overleed ter plekke, de Koeweitse man later in het ziekenhuis. Wie de man uit Koeweit is, is nog onbekend. Volgens persbureau AP willen de Koeweitse autoriteiten tot nu toe alleen de initialen M.M. openbaren.

Karimian was de baas van Gem TV, dat zeventien zenders heeft die uitzenden in het Farsi, de taal van Iran. Het bedrijf werd opgericht in 2001 in Londen, maar breidde daarna uit naar de Verenigde Arabische Emiraten. Onder meer Turkse en westerse programma’s worden in het Farsi vertaald. Volgens het regime van Iran verspreidt Gem TV westerse cultuur en gaat daarmee in tegen de islamitische waarden.

‘Propaganda’

In Iran werd Karimian in maart veroordeeld tot zes jaar cel voor het verspreiden van “propaganda tegen Iran”. Karimian woonde in Istanbul en was niet bij de zaak aanwezig. Hij had volgens het Turkse Hürriyet Daily News ook de Britse nationaliteit.

De familie van Karimian zegt tegen de BBC dat hij de afgelopen drie maanden door het regime bedreigd is. Daarom zou hij Istanbul hebben willen verlaten voor Londen. Volgens bronnen binnen de Turkse overheid is het ook mogelijk dat het gaat om afrekening in het criminele circuit, schrijft de BBC.