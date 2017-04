Hoogtepunten van het White House Correspondents’ Dinner

“Laten we het hebben over de olifant die niet in de kamer is.” Met die verwijzing naar de afwezige Amerikaanse president luidde komiek Hasan Minhaj zaterdagavond het White House Correspondents’ Diner in.

Voor het eerst in 36 jaar had een zittend president besloten niet op te komen dagen bij dit jaarlijkse diner, waar traditioneel de Amerikaanse president en de media elkaar op de hak nemen. Door de afwezigheid van Trump was er een nieuw thema: het vertrouwen in de pers en het belang van persvrijheid.

“Wij zijn geen nepnieuws, wij zijn geen falend nieuws en wij zijn niet de vijand van het volk”, zei Jeff Mason, voorzitter van het White House Correspondents’ Diner bijvoorbeeld.

Ook journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein spraken over de waarden van de pers. Het duo legde begin jaren zeventig in dienst bij The Washington Post het Watergateschandaal bloot, wat leidde tot de val van de toenmalige president Richard Nixon. Door het journalistieke graafwerk werden ze wereldberoemd en kregen ze onder meer een Pulitzer prijs.

“Meneer de president, de media zijn geen fake news“, zei Woodward. Hij vroeg journalisten zich bescheiden op te stellen.

“Het enige belang dat journalisten zouden moeten hebben in het politieke gevecht is het vinden van een zo juist mogelijke versie van de waarheid.”

CNN werd bespot omdat de zender nieuws wel erg vaak bestempelt als ‘breaking news’. Ook Fox News moest het ontgelden, vooral vanwege presentator Bill O’Reilly. Hij kreeg ondanks de reden voor zijn recente vertrek - beschuldigingen van seksuele intimidatie - een exitpremie van 22 miljoen euro. O’Reilly was dertig jaar lang op televisie te zien geweest en onder meer beroemd om zijn felle rechtse standpunten.

De 31-jarige presentator Hasan Minhaj, bekend van The Daily Show, grapte dat leider van de VS afwezig was omdat hij “in Moskou woont”. “Het is een lange vlucht. Die andere gast zit in Pennsylvania want hij kan niet tegen een grapje”, aldus Minhaj.

Enkele hoogtepunten uit zijn speech:



Trump sprak zaterdagavond bij een campagne-achtige rally over economische neergang in de staat. Bij de bijeenkomst noemde hij CNN en MSNBC “fake news”.

Pres. Trump says media is "trapped" at "very, very boring" White House Correspondents' dinner in Washington, D.C. https://t.co/CD6fY2E53V pic.twitter.com/CU2lOAuQMM — CBS News (@CBSNews) 30 april 2017

De eerste editie van het White House Correspondents’ Diner was in 1920 en moest symbool staan voor een opener houding van de toenmalige regering. De laatste keer dat de president niet kwam opdagen was in 1981: Ronald Reagan herstelde toen van de aanslag op hem.