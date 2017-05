Hij moest wijken voor Verstappen

De toeschouwers op de halfgevulde hoofdtribune in het Russische Sotsji gingen zondag, een paar uur voor de race, staan voor een gevallen landgenoot. Een jaar eerder stond Daniil Kvyat (23) als coureur van een topteam naar ze te zwaaien, nu als één in de marge. Allemaal mede dankzij die grand prix op zijn thuiscircuit, waar hij Sebastian Vettel van de baan reed en Red Bull besloot hem te vervangen door Max Verstappen. De twee, allebei als groot talent gezien, zijn de tegenovergestelde kant op gegaan.

Ze lijken ergens wel op elkaar. Kvyat, geboren in de stad Oefa in de Oeral maar op zijn zesde verhuisd naar Moskou, ontwikkelde zich net als Verstappen razendsnel. Hij begon net als veel coureurs in het karten, waarvoor hij al na een jaar naar Italië verhuisde omdat de competitie daar van een veel hoger niveau is. In 2010 maakte hij al zijn debuut in het Formule-racen, toen hij voor Red Bull uitkwam in het BMW-kampioenschap. Na slechts één testrit van 22 ronden in 2013 kreeg Kvyat, net als Verstappen onder de hoede genomen bij Red Bull door Helmut Marko, een contract bij dochter Toro Rosso. Een goed jaar later reed hij voor het grote Red Bull. In een rampjaar voor het team behaalde hij zijn eerste podiumplek in Hongarije en eindigde hij voor zijn meer ervaren teamgenoot Daniel Ricciardo in het eindklassement.

Torpedo

De problemen begonnen in China vorig jaar, de derde race van het seizoen en twee weken voor die bewuste race in Sotsji. Red Bull zou weer een competitievere auto hebben, maar het viel wederom wat tegen tot dat moment. Bovendien leek Ricciardo nu duidelijk de betere van de twee. Bij het ingaan van de eerste bocht in Shanghai ging Kvyat wel heel agressief via de binnenkant, waardoor hij Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen tot een botsing dwong. Het bleef – voorlopig – zonder gevolgen; Vettel werd tweede, Kvyat derde. In de ruimte waar de topdrie wacht tot ze naar het podium mogen, haalde viervoudig wereldkampioen Vettel uit naar Kvyat. „Wat was dat? Je kwam eraan als een torpedo.” Kvyat lachte schamper. „Dat is racen.”

Toen volgde Sotsji. Niet één, maar twee aanvaringen met Vettel, en nu wel met gevolgen. De Duitser kon de race niet uitrijden en Kvyat kreeg te horen dat hij zou worden teruggezet naar zijn oude team Toro Rosso. Volledig verrast kreeg hij het bericht net voordat hij wilde beginnen aan een aflevering van Game of Thrones. De ironie van het kijken naar een fantasyserie over gewelddadig (familie)bedrog en strijd tussen dynastieën was pijnlijk.

Keihard, vonden collega’s en oud-collega’s de beslissing van Red Bull. Wat nu de precieze reden was, zal misschien nooit blijken. Red Bull had het over de grote druk, druk die Kvyat niet aankon. Vettel zei destijds tegen Sky Sports dat de beslissing al voor Sotsji, zelfs al voor China was gemaakt.

Vettel en Kvyat in Sotsji 2016:



Kvyat knakte, en alleen nog maar meer toen Verstappen nota bene de eerste race na zijn promotie de grand prix van Spanje won. „Ik vond het racen een tijdje niet leuk meer”, zei hij in augustus vorig jaar. Het hielp natuurlijk niet dat de auto van Toro Rosso in de loop van het jaar steeds minder competitief werd, maar Kvyat leek geen schim van het talent dat hem zo razendsnel de Formule 1 in had gebracht. In bijna elke race in de rest van het seizoen legde hij het af tegen teamgenoot Carlos Sainz.

Laatste kans

Eind vorig seizoen was de vraag of ze bij Toro Rosso nog met hem door wilden. Intussen staat de jonge Fransman Pierre Gasly te springen om een kans. Kvyat kreeg een laatste kans om zich te bewijzen. De voortekenen zijn niet best: in de vier races van dit seizoen finishte hij steeds achter Sainz, ook in Rusland.

In elk geval heeft Kvyat weer lol in het racen. Vorige maand verscheen een boek over zijn weg naar de F1. Inmiddels kan hij zelfs voorzichtig lachen om wat er vorig jaar gebeurde. In de aanloop naar de race in Sotsji zette hij een foto op Twitter van de helm waarmee hij zou gaan racen. Bovenop stond een cartoon van hem in zijn Toro Rosso-pak, terwijl hij zich vastklampt aan een torpedo.