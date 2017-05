Extreemrechtse soldaat was plots een ‘Syrische vluchteling’

Over het wonderlijke dubbelleven van eerste luitenant Franco A. bestaan nog veel raadsels. Maar duidelijk is wel dat de Duitse autoriteiten veel steken hebben laten vallen.

Niet alleen kon de 28-jarige militair uit Offenbach, die vrijwel geen Arabisch spreekt, zich in 2015 uitgeven voor een Syrische vluchteling – wat hem een uitkering opleverde en een plaats in een opvangcentrum. Maar bovendien blijkt het Duitse leger al in 2014 te zijn ingelicht over zijn extreemrechtse ideeën, zonder dat dat zijn loopbaan schaadde. Woensdag is hij opgepakt, op de verdenking dat hij een terreuraanslag wilde plegen.

De man hield een lijst bij van mensen die doelwit van een aanslag konden worden. Op deze dodenlijst staat onder meer het Berlijnse gemeenteraadslid Anne Helm van Die Linke.

Franco A. werd al in februari aangehouden toen hij in een toiletruimte op de luchthaven van Wenen een pistool ophaalde, dat hij daar eerder had verstopt. Na ondervraging en het afgeven van vingerafdrukken, werd hij weer vrijgelaten. Maar de Oostenrijkse autoriteiten constateerden dat de vingerafdrukken overeenkwamen met die van een vluchteling in Duitsland. Dat zette een nader politieonderzoek in gang, dat vorige week leidde tot de arrestatie van hem en een 24-jarige student, die mogelijk medeplichtig was.

Duitsland wrijft zich de ogen uit. Amper heeft men verwerkt dat iemand op 11 april een bomaanslag op een bus voetballers pleegde, om te speculeren op een koersdaling van het aandeel van hun club, Borussia Dortmund. En nu is daar de even ongewone geschiedenis bijgekomen van ‘David Benjamin’, zoals de man zich als asielzoeker liet inschrijven.

Valse identiteit

Bekend was dat de autoriteiten in het najaar van 2015 de administratieve verwerking van de honderdduizenden asielzoekers die naar Duitsland kwamen, niet aankonden. Toch is de verbijstering groot dat voor zoete koek is geslikt dat een in Duitsland geboren man, zonder migratie-achtergrond, een vluchteling uit Syrië beweerde te zijn. Hem werd niet eens gevraagd zijn naam in het Arabisch te schrijven.

De man, die gelegerd was in het Franse Illkirch, hing bij de vluchtelingenopvang in de deelstaat Hessen het verhaal op dat hij een Syrische christen was. Hij sprak alleen Frans, omdat dat de enige taal was die in zijn familie werd gesproken. In het huis waar hij vervolgens woonruimte kreeg toegewezen, deelde hij een kamer met drie andere vluchtelingen – die hem daar maar twee keer hebben gezien.

Het motief van het aannemen van de valse identiteit is nog onduidelijk – Duitse media speculeren dat hij met een aanslag het negatieve beeld van vluchtelingen wilde versterken. Tijdens zijn studie aan de Franse militaire academie Saint-Cyr waren zijn extreemrechtse opvattingen al aan het licht gekomen. De scriptie voor zijn masterstudie zou zijn afgekeurd als extremistisch en onverenigbaar met democratische uitgangspunten. De kwestie had toen geen gevolgen, omdat Franco A. zei dat hij het stuk onder tijdsdruk had geschreven en zich ervan distantieerde.

De parlementariër die namens de Bondsdag verantwoordelijk is voor het toezicht op de strijdkrachten erkent dat het leger door zijn hiërarchie, uniformen en wapens aantrekkelijk is voor extreemrechtse figuren. Begin april werd bekend dat een onderzoek loopt naar 275 extreemrechtse uitingen van militairen over de afgelopen zeven jaar.