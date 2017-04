Doden bij steekpartijen in Zaandam, Nijmegen en Oss

Bij een drietal steekpartijen zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie doden gevallen. Eén steekpartij vond plaats in Zaandam. Daarbij kwam een 16-jarige jongen om. In Nijmegen kwam een 51-jarige man om na te zijn neergestoken, meldt de politie. Ook in Oss overleed een man na een steekpartij.

Wat de toedracht van de steekpartij in Zaandam is, is nog onbekend. Het 16-jarige slachtoffer werd in de A.F. de Savornin Lohmanstraat in het uitgaansgebied van Zaandam rond 23.00 uur neergestoken. Later overleed hij in het ziekenhuis.

De 51-jarige Nijmegenaar werd rond 02.15 uur in een café aan de In de Betouwstraat in Nijmegen neergestoken. Volgens de politie ging daar een ruzie aan vooraf met een 30-jarige man uit Beuningen die opgepakt is en verdachte is van de steekpartij. Ook het 51-jarige slachtoffer overleed enige tijd na de steekpartij in het ziekenhuis.

De verdachte werd na een ruzie met het slachtoffer het café uitgezet. Later kwam hij echter weer terug. Na de steekpartij vluchtte hij. Rond 05.00 uur werd hij in de Grotestraat gesignaleerd. Toen kon de politie hem oppakken.

In Oss kwam een man om bij een steekpartij op de Molenweg, meldt Omroep Brabant. Wie het slachtoffer is, is onbekend, evenals de toedracht. De steekpartij vond plaats rond 23.30 uur. De dader ontkwam. Behandeling van het slachtoffer door ambulancepersoneel op straat mocht niet meer baten.