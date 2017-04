In het kamp in Khanyounis in het zuiden van de Gazastrook studeren jonge vluchtelingen bij het schijnsel van een kaars. Naar schattig zitten rond de 1,8 miljoen mensen zo'n 20 keer per dag zonder stroom. Naar verluidt is de enige leverancier van stroom er sinds 16 april mee opgehouden. Normaal gesproken leverde Gaza Power Generating Company ongeveer 8 uur per dag stroom.

Mohammed Saber/EPA