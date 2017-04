Broederliefde laat Het Kasteel deinen van enthousiasme

Natuurlijk is de lucht strakblauw boven Het Kasteel in Spangen, als Broederliefde het concert in het stadion begint. Iedereen gunt deze rappers dit succes. De droom van vijf jongens uit een voormalige no-go area in Rotterdam-West om in het voetbalstadion in hun eigen wijk te worden toegejuicht is even onschuldig als onwaarschijnlijk. De droom was eerst om hier eens met een bal terecht te komen, later met een microfoon. Zaterdagavond is die laatste versie in vervulling gegaan: Emms, Jerr, Sjaf, Mella en Edson staan daadwerkelijk in Het Kasteel van Sparta voor volgens de organisatie ruim 10.000 man.

Broederliefde Het Kasteel in Spangen ●●●●●

Duizenden telefoons gaan filmend de lucht in als de vijf Spangenaren onverwacht uit het uiteinde van de catwalk omhoog komen, strak in het wit. „Ik was al Binnen”, rappen ze aan het begin van een tweeëneenhalf uur durend feest van Nederlandstalige partyhiphop, zoals ze al anderhalf jaar lang overal een feestje bouwen. Maar dit is het allergrootste tot nu toe. Met outfitwissels, toneelstukjes, dansers, een live-band, speciale gasten en heel veel vuurwerk wil de groep duidelijk maken dat dit niet zomaar een show is.

Gasten op het podium

En dat is het ook niet. Vorig jaar braken ze alle streamingrecords, speelden ze op de grootste festivals en wonnen ze prijs na prijs. Dat betaalt zich nu uit, want ze zijn de eerste Nederlandse hiphopact met een show in een voetbalstadion. Meteen is het ook het grootste Broederliefde-concert tot nu toe, en bovendien het eerste concert dat überhaupt ooit in het stadion van Sparta is georganiseerd. En dat allemaal in z’n geheel semi-live te volgen op tv-zender op NPO3.

Ze rappen zich flexibel en vol zelfvertrouwen door hun materiaal in een grootse show. Tracks als We Zijn er Gewoon, Hard Work Pays Off en Insteigen zetten de tijdelijke vloer in Het Kasteel in z’n geheel in een golfbeweging. Het deel waarin de verschillende achtergronden van de bandleden muzikaal worden uitgelicht, met Antilliaanse, Dominicaanse en Kaapverdiaanse muziek is opwindend en aanstekelijk, en is net als de groep zelf op en top Rotterdams.

De groep speelt hier als ‘Broederliefde & Friends’, en dus komen er constant gasten het podium op. Ronnie Flex was er, Jonna Fraser, SBMG, de controversiële act SFB en nog een batterij vrienden die helaas niet allemaal evenveel toevoegden. De samenwerking met Jan Smit werkte live erg goed, en ook het gastoptreden van Kenny B werd goed onthaald. Het warme gastoptreden van rapper Winne, die door dj Edson hun adviseur werd genoemd, gaf kippenvel.

Foto Andreas Terlaak

Waterval van enthousiasme

Dat wil niet zeggen dat er niks valt aan te merken op de show. Ten eerste was het te lang: er had wel een uurtje af gemogen, om de focus en flow in het concert te houden, dat tegelijk met de zon behoorlijk inzakte. Van de vele gasten hadden er een paar in het publiek mogen blijven staan, en ook de grappen van cabaretiers Roué Verveer en Jandino Asporaat hielden de show nodeloos op.

Ook muzikaal valt er wel iets aan te merken. De raps waren dik in orde, maar er werd soms flink vals gezongen, als er al niet een bandje meedraaide om dat gebrek te maskeren.

Toch verdronken die negatieve punten in de waterval van enthousiasme van deze twintigers. Broederliefde bleef constant in beweging en met permanente glimlach verslapte de wil om hier echt iets van te maken geen moment. Een eigenschap waar sommige grotere bands in nog een stuk grotere zalen best iets van kunnen leren.

Foto Andreas Terlaak

Spangenshake

Vooral het laatste kwartier was sterk, zoals het hoort: out with a bang. Vergeten waren de zangproblemen, de dode momenten in de show, de stalpoten en de kou van eind april, als het net donker is geworden en de openingstune van The Lion King wordt ingezet. Dan komen vuurspuwende vrouwen het podium op voor monsterhit Jungle, het meest gestreamde nummer in Nederland vorig jaar, waarmee Broederliefde het warm gedanste Kasteel met mes en vork naar binnen werkt. Daarna kan zelfs een vreselijk zingende Jandino Asporaat het lekkere feestnummer Mi No Lob niet meer verpesten.

„Dit is emotioneel voor ons”, zegt Mella bijna overbodig, en natuurlijk eindigen ze dan met het wilde Spangenshake. Dan blijken ze en passant ook nog even de dubbele platina grens voor hun laatste plaat Hard Work Pays Off 2 te hebben doorbroken.

Een stadionshow geven is een vak apart, en Broederliefde zal de volgende keer iets scherpere keuzes moeten maken. Maar dat ze hier een ongekend feest hebben gegeven is onmiskenbaar. En de return, weer in Het Kasteel, staat ook al vast: op 2 juni 2018 doen ze het nog eens.



Het gehele concert is hier terug te zien.