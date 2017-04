Beroemde Zwitserse bergbeklimmer overleden

De Zwitserse bergbeklimmer Ueli Steck is op 40-jarige leeftijd om het leven gekomen in het Himalaya-gebergte. De man, die de bijnaam ‘Zwitserse Machine’ droeg, was beroemd om zijn snelheid en de moeilijke klimroutes die hij koos.

De atleet is volgens lokale autoriteiten omgekomen bij de beklimming van de berg Nuptse. Steck was in het gebied om te acclimatiseren voordat hij de Mount Everest zou beklimmen, de hoogste berg van de wereld die twee kilometer verderop ligt. Hij zou de rustigere zogeheten West Ridge-route nemen en vanuit daar doorsteken naar de berg Lhotse, de op drie na hoogste berg ter wereld.

Ueli Steck werd in 2015 door NRC geïnterviewd: ‘Doodsangst verlies je nooit’

Steck was er in 2012 en in 2015 in geslaagd om de top van de Mount Everest te bereiken zonder extra zuurstof mee te brengen. In 62 dagen beklom hij alle 84 bergen in de Alpen die hoger zijn dan vier kilometer. Afdalen deed hij rennend of parapentend en om bij de andere berg te komen nam hij de racefiets.

Hij is de eerste klimmer die in het Himalaya-gebergte is overleden tijdens dit klimseizoen, dat van maart tot en met mei loopt. In het gebied doen honderden klimmers een poging de bijna negenduizend meter hoge top van de Everest te bereiken.

