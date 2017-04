Als dealmaker is Trump de oplossing voor Noord-Korea

De strategie om Noord-Korea te dwingen het nucleaire programma op te geven, getuigt van een soort wensdenken dat de stabiliteit van Azië en wellicht de wereld in gevaar brengt. De huidige strategie werkt niet, dat is duidelijk.

Noord-Korea heeft kernbommen en wil een intercontinentale raket waarmee Amerika bereikt kan worden. Kun je dat het land kwalijk nemen? Op andere vlakken moet Noord-Korea het onderspit delven als het tot een militaire confrontatie komt. De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse legers zijn superieur. Het leiderschap in Noord-Korea heeft les getrokken uit het lot van Gaddafi en Saddam, die beide hun nucleaire programma’s opgaven. Een nucleair wapen is het enige afschrikmiddel dat Noord-Korea kan beschermen tegen een aanval van de Verenigde Staten.

Uiteraard wil Amerika voorkomen dat Noord-Korea ooit die intercontinentale ballistische raket krijgt en daarmee de Verenigde Staten onder schot houdt. De strategie van president Trump is om het land middels intimidatie te dwingen af te zien van een nieuwe proef. Daarnaast probeert hij via China de economische druk op Pyongyang op te voeren. In feite een voortzetting en intensivering van Obama’s beleid. Maar is deze strategie nog van deze tijd?

De isolering van Noord-Korea ging het afgelopen decennium gepaard met almaar meer kernproeven en rakettesten. Alsof het de Koude Oorlog is. Noord-Korea heeft geen andere optie. Het land zal die strategie nooit opgeven, zolang het regime in zijn bestaan bedreigd wordt. Ik pleit daarom voor een radicaal andere aanpak. Donald Trump zou hier weleens de aangewezen persoon voor kunnen zijn.

Ga allereerst met Noord-Korea in gesprek. Laat de voorwaarde los dat het eerst zijn kernprogramma op moet geven. Accepteer dat Noord-Korea een kernmacht is en probeer tot een compromis te komen waarin de ontwikkeling van ballistische raketten stopgezet wordt. Geef in ruil daarvoor zekerheden. Stop bijvoorbeeld met de jaarlijks, gezamenlijke militaire oefeningen van Amerika en Zuid-Korea. Bied Noord-Korea officiële vrede aan, geef het olie en help het land de economie op te bouwen.

Noord-Korea wil graag kennis over visserij, windmolens en landbouw. Van een aantal van de relaties die ik in Noord-Korea legde als reisorganisator, kreeg ik verzoeken om kennisuitwisseling te faciliteren. Het is belangrijk om aan dat verzoek gehoor te geven. Help de Noord-Koreanen om deze sectoren te ontwikkelen. Kim Jong Un wil dat ook. Met de ontwikkeling daarvan, verbeteren we de leefomstandigheden van veel Noord-Koreanen.

Vanuit Zuid-Korea lijken de signalen op groen te staan voor een nieuwe periode van toenadering tot Noord-Korea. De twee leidende presidentskandidaten aldaar, geven aan weer in gesprek te willen met Noord-Korea. Nummer één in de peilingen, Moon Jae-in, wil een nieuwe ‘zonneschijnpolitiek’.

Trump zou de president kunnen zijn die daarin meegaat. Hij luistert naar zijn gesprekspartners, onder wie de Chinese president Xi Jinping. Intussen sprak hij ook met de Japanse premier Abe. Beiden zullen hem op het hart gedrukt hebben dat stabiliteit van het grootste belang is.

Ook Trump zal zich realiseren dat hij niets te winnen heeft bij een oorlog met Noord-Korea. Een vredesverdrag kan hem wel iets opleveren. Als hij het aantal Amerikaanse troepen in Zuid-Korea terugschroeft, kan hij dat verkopen als overwinning. Belangrijk onderdeel van zijn campagne was dat hij geen middelen zou verspillen aan kansloze oorlogen.

Bovendien is Trump als zakenman een dealmaker. Hij manoeuvreerde China in de positie dat Xi besloot geen Noord-Koreaanse kolen meer te importeren. Tegelijkertijd sloot Xi een nieuw contract af voor import van kolen uit de VS. Trump zal manieren vinden om meer economisch slaatjes te slaan uit vrede op het Koreaanse schiereiland.

Dan de laatste partij in de omgeving: Rusland. Poetin kan niet wachten totdat er meer handelsmogelijkheden komen met Noord-Korea. De laatste keer dat ik vanuit Rusland bij Tumangang de grens overstak naar Noord-Korea, zag ik Russische ontwikkelaars werken aan het Noord-Koreaanse spoor naar de economische vrijhandelszone Rason. Rusland least daar een pier in de haven. Het liefst ziet Poetin dat de spoorlijn van Vladivostok doorgetrokken wordt naar Zuid-Korea, zodat Zuid-Koreaanse producten via Noord-Korea over Siberisch spoor vervoerd kunnen worden naar Europa.

Met zo veel partijen die gebaat zijn bij een ander beleid, is er met Trump als president sinds lange tijd kans op succes. Als de juiste mensen zijn oor weten te vinden, zal hij waarschijnlijk openstaan voor een nieuwe koers. Normalisering van de relaties met Noord-Korea, verbetert niet alleen het leven van de mensen aldaar, maar kan ook het begin zijn van een veiligere wereld.